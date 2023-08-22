https://ria.ru/20230822/gaz-1891294341.html

Откуда не ждали: Европе преподнесли газовый сюрприз

Откуда не ждали: Европе преподнесли газовый сюрприз - РИА Новости, 22.08.2023

Откуда не ждали: Европе преподнесли газовый сюрприз

Цены на газ в ЕС подскочили после известия о грядущих забастовках на трех главных предприятиях по производству СПГ в Австралии. Ограничение поставок оттуда... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:00

2023-08-22T08:00

2023-08-22T08:02

экономика

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цены на газ в ЕС подскочили после известия о грядущих забастовках на трех главных предприятиях по производству СПГ в Австралии. Ограничение поставок оттуда усилит конкуренцию за импорт между Азией и Европой, критически зависящей от привозного топлива. Такого сюрприза в преддверии зимы Запад не ждал. Аналитики не исключают, что котировки опять взлетят к 1000 долларов за тысячу кубометров.Рынок испугалсяЗеленый континент по экспорту сжиженного природного газа (112 миллиардов кубометров в год) уступает лишь Катару (114 миллиардов). Рабочие австралийских Chevron, Woodside Energy и Wheatstone предупредили о забастовках. Подсчитали: с мирового рынка может выпасть до 50 миллиардов кубометров.Торговые площадки содрогнулись от таких новостей. Котировки в Европе взлетали на 40 процентов — такого не было с марта 2022-го. И это притом что газовые хранилища на континенте заполнены почти на 90 процентов."Сложившаяся ситуация подчеркивает важность австралийского СПГ для глобальной энергетической безопасности. Перспектива перебоев с поставками вызывает резкие скачки цен", — констатировали аналитики Credit Suisse.Азиаты отбираютСеверо-западный шельф Woodside, наряду с предприятиями Chevron и Wheatstone, обеспечивает около десяти процентов мирового рынка СПГ, и это половина всего производства в Австралии. Причем экспорт в основном идет в Китай, Японию и Южную Корею.Австралийские поставки могут прекратиться на два месяца — на столько же в прошлом году останавливался плавучий центр Prelude компании Shell Plc. Как прогнозирует Goldman Sachs, это вызовет очередное подорожание энергоносителей в Азии и Европе."Дефицит на глобальном рынке неизбежен. Пострадают не только Япония, Китай и Южная Корея, но и Европа, получающая вроде бы не очень много — порядка десяти миллионов тонн в год", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.ЕС, лишившись российского трубопроводного газа, критически зависит от СПГ. Увеличение спроса разбалансировало рынок.На фоне все еще невысоких цен в Европе, СПГ уже перетекает в Азию. В июле импорт ЕС упал почти до двухлетнего минимума. Газовозы устремились в другие регионы, где платят больше.Любое ограничение экспорта из Австралии усилит конкуренцию за голубое топливо между Азией и Европой. В сочетании с зимним ростом потребления взлет цен в четвертом квартале весьма вероятен."С 430-450 долларов — до тысячи и даже выше. И заполненность подземных хранилищ не поможет: импорт подорожает, и энергетические компании поднимут тарифы, откуда бы они голубое топливо ни получали — из подземных хранилищ или с кораблей. Им главное — заработать на столь выгодной конъюнктуре", — подчеркивает Хазанов.Африка не поможетЛишившись российских поставок, Европа попала в жесткую зависимость от СПГ. Альтернатива — Африка.Соглашение о строительстве Транссахарского газопровода подписали еще в 2009-м. Маршрут из Нигерии в Европу через Нигер и Алжир реанимировали в июле 2022-го на фоне энергетического кризиса в ЕС. Ожидаемая мощность — 30 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается в 13 миллиардов долларов.Однако, по мнению аналитиков, Евросоюз и здесь ошибся. Российское топливо африканским не заменить — нет нужных объемов. Да и ждать долго."К работам вряд ли приступят в ближайшее время из-за политической нестабильности в Нигере. Хотя газопровод можно было бы подстыковать к действующему Medgaz, связывающему Алжир и Испанию, или TransMed между Алжиром и Италией. Есть вариант соединить с Galsi, о котором Алжир и Италия договорились в январе", — рассуждает Хазанов.Как бы там ни было, прокладка Транссахарского газопровода в четыре тысячи километров займет несколько лет. Поэтому ЕС рассчитывать на Африку пока не стоит.

https://ria.ru/20230814/gaz-1889872716.html

https://ria.ru/20230729/chipy-1886950901.html

https://ria.ru/20230820/gaz-1891110223.html

европа

австралия

азия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, европа, австралия, азия, евросоюз, chevron , credit suisse