https://ria.ru/20230822/gagin-1891417271.html
НАТО испытывает на Украине свое вооружение и медпрепараты, заявил Гагин
НАТО испытывает на Украине свое вооружение и медпрепараты, заявил Гагин - РИА Новости, 22.08.2023
НАТО испытывает на Украине свое вооружение и медпрепараты, заявил Гагин
Страны НАТО испытывают на Украине свое вооружение, а на украинских военных и мирных жителях – медицинские препараты, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T03:30
2023-08-22T03:30
2023-08-22T03:30
ян гагин
денис пушилин
нато
украина
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Страны НАТО испытывают на Украине свое вооружение, а на украинских военных и мирных жителях – медицинские препараты, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Любой военный вооруженный конфликт – это повод для работы разведок всех стран-участниц, и даже стран, которые не участвуют в конфликте, потому что на поле боя можно всегда увидеть, какие тактики, применение какого оружия работают, какие виды вооружения сейчас востребованы, какие сейчас полезны или не полезны на фронте. Можно испытать свои вооружения - новые и старые - в боевом применении, посмотреть, как они себя ведут в реальной боевой ситуации. Как раз этим и занимаются страны НАТО", – рассказал Гагин. При этом, отметил он, западные разведслужбы изучают не только тактику РФ, но и тактику других стран альянса. "Не стоит забывать, что все страны НАТО – это конкуренты на международном рынке оружия. При этом они изучают друг друга, делают выводы и переодически подставляют друг друга. Но наша разведка тоже занимается своим делом, все трофеи изучаются, как мы можем поражать эти изделия, как мы можем улучшить свою технику. Сейчас такая борьба военно-промышленных комплексов, конечно, на пике", - отметил советник Пушилина. Он также рассказал, что НАТО на Украине испытывает не только оружие, но и медицинские препараты. "На украинском населении и на украинских военнослужащих испытывают новые лекарственные препараты, что в гражданских условия является очень дорогим развлечением – добровольцы, статистика, а тут это все не нужно, потому что их никто не спрашивает, чем их лечить", – заявил Гагин. По его словам, на украинских военных испытывают "стимулирующие препараты". "Об этом говорят сами пленные, что они не знают, как оказались в атаке. То есть они теряют контроль над собой. Инстинкты самосохранения угасают. Такие примеры есть и, к сожалению, Соединенные Штаты и их коллеги по НАТО очень часто во время международных конфликтов, это было и в Африке, и в Средней Азии, и на Ближнем Востоке, занимались тем, что поставляли лекарственные препараты непонятного происхождения для гражданских лиц или воюющих сторон", – рассказал Гагин.
https://ria.ru/20230821/spetsoperatsiya-1891296056.html
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ян гагин, денис пушилин, нато, украина, донецкая народная республика, россия
Ян Гагин, Денис Пушилин, НАТО, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия
НАТО испытывает на Украине свое вооружение и медпрепараты, заявил Гагин
Гагин: НАТО использует Украину как полигон для испытания оружия и медпрепаратов
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Страны НАТО испытывают на Украине свое вооружение, а на украинских военных и мирных жителях – медицинские препараты, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«
"Любой военный вооруженный конфликт – это повод для работы разведок всех стран-участниц, и даже стран, которые не участвуют в конфликте, потому что на поле боя можно всегда увидеть, какие тактики, применение какого оружия работают, какие виды вооружения сейчас востребованы, какие сейчас полезны или не полезны на фронте. Можно испытать свои вооружения - новые и старые - в боевом применении, посмотреть, как они себя ведут в реальной боевой ситуации. Как раз этим и занимаются страны НАТО", – рассказал Гагин.
При этом, отметил он, западные разведслужбы изучают не только тактику РФ
, но и тактику других стран альянса.
"Не стоит забывать, что все страны НАТО – это конкуренты на международном рынке оружия. При этом они изучают друг друга, делают выводы и переодически подставляют друг друга. Но наша разведка тоже занимается своим делом, все трофеи изучаются, как мы можем поражать эти изделия, как мы можем улучшить свою технику. Сейчас такая борьба военно-промышленных комплексов, конечно, на пике", - отметил советник Пушилина.
Он также рассказал, что НАТО на Украине испытывает не только оружие, но и медицинские препараты. "На украинском населении и на украинских военнослужащих испытывают новые лекарственные препараты, что в гражданских условия является очень дорогим развлечением – добровольцы, статистика, а тут это все не нужно, потому что их никто не спрашивает, чем их лечить", – заявил Гагин.
По его словам, на украинских военных испытывают "стимулирующие препараты".
"Об этом говорят сами пленные, что они не знают, как оказались в атаке. То есть они теряют контроль над собой. Инстинкты самосохранения угасают. Такие примеры есть и, к сожалению, Соединенные Штаты и их коллеги по НАТО очень часто во время международных конфликтов, это было и в Африке
, и в Средней Азии
, и на Ближнем Востоке
, занимались тем, что поставляли лекарственные препараты непонятного происхождения для гражданских лиц или воюющих сторон", – рассказал Гагин.
Гагин прокомментировал возможные поставки F-16 на Украину