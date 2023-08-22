https://ria.ru/20230822/gagiev-1891464482.html

Прокурор запросил пожизненный срок главарю банды киллеров Гагиеву

Прокурор запросил пожизненный срок главарю банды киллеров Гагиеву - РИА Новости, 22.08.2023

Прокурор запросил пожизненный срок главарю банды киллеров Гагиеву

Государственный обвинитель запросил пожизненный срок главарю одной из крупнейших в РФ группировок киллеров Аслану Гагиеву по прозвищу Джако, передает... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:30

2023-08-22T11:30

2023-08-22T12:45

происшествия

россия

ростов-на-дону

аслан гагиев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Государственный обвинитель запросил пожизненный срок главарю одной из крупнейших в РФ группировок киллеров Аслану Гагиеву по прозвищу Джако, передает корреспондент РИА Новости из Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Во вторник суд приступил к прениям сторон по делу, которое слушается около двух лет. "Прошу суд признать Гагиева виновным... и назначить по совокупности преступлений окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сказал прокурор. Уроженцу Грузии Гагиеву вменяется то, что в 2012-2013 годах по его указанию в Северной Осетии подчиненные ему бандиты совершили шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа. Всего же, как информировал СК РФ, на счету его группировки около 60 убийств, в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов.По версии следствия, Гагиев создал в Северной Осетии три вооруженные группировки, чтобы "установить доминирующее положение в криминальной среде". Руководители этих банд подобрали головорезов среди местных жителей, достали оружие и боеприпасы. Всего, как отмечал СК РФ, под началом Джако были минимум 50 бандитов.Гагиев был в международном розыске с февраля 2014 года, в январе 2015 года его задержали в Вене, экстрадировали в Россию в июне 2018 года и заключили в СИЗО. Позже Верховный суд РФ определил, что дело будет рассматривать военный суд в Ростове-на-Дону. Джако обвиняется по статьям УК РФ "Создание и руководство преступным сообществом", "Создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой)", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом" и "Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой".

https://ria.ru/20230707/killer-1882705606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, ростов-на-дону, аслан гагиев