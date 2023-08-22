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Празднование Дня Государственного флага России

Празднование Дня Государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2023

Празднование Дня Государственного флага России

День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.

2023-08-22T13:52

2023-08-22T13:52

2023-08-22T13:52

видео

день государственного флага россии

донецкая народная республика

калининградская область

россия

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От Дальнего Востока до Калининградской области проходят флешбомы, автопробеги и концерты. На главных городских площадях разворачивают триколор. Отмечают праздник и жители новых территорий. Торжественные мероприятия прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской области.Праздник был учрежден в 1994 году. Впервые триколор был официально поднят над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года.

донецкая народная республика

калининградская область

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Празднование Дня Государственного флага России От Дальнего Востока до Калининградской области проходят флешбомы, автопробеги и концерты. На главных городских площадях разворачивают триколор. Отмечают праздник и жители новых территорий. Торжественные мероприятия прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской области. День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа. Праздник был учрежден в 1994 году. Впервые триколор был официально поднят над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года 2023-08-22T13:52 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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