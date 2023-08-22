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Празднование Дня Государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2023
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13:52 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/flag-1891502412.html
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2023
Празднование Дня Государственного флага России
День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.
2023-08-22T13:52
2023-08-22T13:52
видео
день государственного флага россии
донецкая народная республика
калининградская область
россия
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От Дальнего Востока до Калининградской области проходят флешбомы, автопробеги и концерты. На главных городских площадях разворачивают триколор. Отмечают праздник и жители новых территорий. Торжественные мероприятия прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской области.Праздник был учрежден в 1994 году. Впервые триколор был официально поднят над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года.
донецкая народная республика
калининградская область
россия
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353
60
353
60
Празднование Дня Государственного флага России
От Дальнего Востока до Калининградской области проходят флешбомы, автопробеги и концерты. На главных городских площадях разворачивают триколор. Отмечают праздник и жители новых территорий. Торжественные мероприятия прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской области. День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа. Праздник был учрежден в 1994 году. Впервые триколор был официально поднят над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года
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видео, день государственного флага россии, донецкая народная республика, калининградская область, россия, видео
Видео, День Государственного флага России, Донецкая Народная Республика, Калининградская область, Россия
Празднование Дня Государственного флага России
День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.
2023-08-22T13:52
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PT0M48S

Празднование Дня Государственного флага России

Читать ria.ru в
День Государственного флага ежегодно отмечается в России 22 августа.
От Дальнего Востока до Калининградской области проходят флешбомы, автопробеги и концерты. На главных городских площадях разворачивают триколор. Отмечают праздник и жители новых территорий. Торжественные мероприятия прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской области.
Праздник был учрежден в 1994 году. Впервые триколор был официально поднят над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года.
 
ВидеоДень Государственного флага РоссииДонецкая Народная РеспубликаКалининградская областьРоссия
 
 
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