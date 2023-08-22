https://ria.ru/20230822/flag-1891475303.html
Пушилин поздравил с Днем государственного флага жителей ДНР
Пушилин поздравил с Днем государственного флага жителей ДНР - РИА Новости, 22.08.2023
Пушилин поздравил с Днем государственного флага жителей ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале поздравил жителей республики с Днем государственного флага Российской Федерации. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:05
2023-08-22T12:05
2023-08-22T12:05
общество
донецкая народная республика
россия
донбасс
денис пушилин
день государственного флага россии
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале поздравил жителей республики с Днем государственного флага Российской Федерации. "Дорогие соотечественники! Сегодня мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации. Флаг нашей страны – это символ единства русского народа, его великой истории и наших будущих свершений", - написал Пушилин. Он также подчеркнул, что для жителей Донбасса российский флаг "обрел особый смысл, вдохновил на утверждение исторической правды и стал знаменем основополагающего выбора". В своем поздравлении Пушилин отметил, что для жителей ДНР флаг России дорог и ценен "как неотъемлемая часть Большой Родины". "В этот день мы испытываем особенное чувство гордости за то, что живем в многонациональной и богатой стране, где каждый из нас может найти свое место и внести свой вклад в защиту и развитие России", - добавил Пушилин. Врио главы ДНР, кроме того, пожелал скорейшей победы, счастья, мира и благополучия под защитой флага России. День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.
https://ria.ru/20230822/flag-1891474247.html
https://ria.ru/20230822/pozdravlenie-1891438393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, россия, донбасс, денис пушилин, день государственного флага россии
Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Денис Пушилин, День Государственного флага России
Пушилин поздравил с Днем государственного флага жителей ДНР
Врио главы ДНР Пушилин назвал триколор символом единства русского народа
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости.
Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале
поздравил жителей республики с Днем государственного флага Российской Федерации.
"Дорогие соотечественники! Сегодня мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации. Флаг нашей страны – это символ единства русского народа, его великой истории и наших будущих свершений", - написал Пушилин.
Пасечник поздравил жителей ЛНР с Днем государственного флага России
Он также подчеркнул, что для жителей Донбасса
российский флаг "обрел особый смысл, вдохновил на утверждение исторической правды и стал знаменем основополагающего выбора". В своем поздравлении Пушилин отметил, что для жителей ДНР флаг России
дорог и ценен "как неотъемлемая часть Большой Родины".
"В этот день мы испытываем особенное чувство гордости за то, что живем в многонациональной и богатой стране, где каждый из нас может найти свое место и внести свой вклад в защиту и развитие России", - добавил Пушилин.
Врио главы ДНР, кроме того, пожелал скорейшей победы, счастья, мира и благополучия под защитой флага России.
День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.
Поздравление с Днем Государственного флага с МКС