https://ria.ru/20230822/flag-1891475303.html

Пушилин поздравил с Днем государственного флага жителей ДНР

Пушилин поздравил с Днем государственного флага жителей ДНР - РИА Новости, 22.08.2023

Пушилин поздравил с Днем государственного флага жителей ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале поздравил жителей республики с Днем государственного флага Российской Федерации. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:05

2023-08-22T12:05

2023-08-22T12:05

общество

донецкая народная республика

россия

донбасс

денис пушилин

день государственного флага россии

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале поздравил жителей республики с Днем государственного флага Российской Федерации. "Дорогие соотечественники! Сегодня мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации. Флаг нашей страны – это символ единства русского народа, его великой истории и наших будущих свершений", - написал Пушилин. Он также подчеркнул, что для жителей Донбасса российский флаг "обрел особый смысл, вдохновил на утверждение исторической правды и стал знаменем основополагающего выбора". В своем поздравлении Пушилин отметил, что для жителей ДНР флаг России дорог и ценен "как неотъемлемая часть Большой Родины". "В этот день мы испытываем особенное чувство гордости за то, что живем в многонациональной и богатой стране, где каждый из нас может найти свое место и внести свой вклад в защиту и развитие России", - добавил Пушилин. Врио главы ДНР, кроме того, пожелал скорейшей победы, счастья, мира и благополучия под защитой флага России. День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.

https://ria.ru/20230822/flag-1891474247.html

https://ria.ru/20230822/pozdravlenie-1891438393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, россия, донбасс, денис пушилин, день государственного флага россии