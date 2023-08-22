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Российский флаг подняли на главной площади Луганска - РИА Новости, 22.08.2023
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11:57 22.08.2023 (обновлено: 12:16 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/flag-1891472660.html
Российский флаг подняли на главной площади Луганска
Российский флаг подняли на главной площади Луганска - РИА Новости, 22.08.2023
Российский флаг подняли на главной площади Луганска
Российский флаг торжественно подняли на одной из главных площадей Луганска у Дома правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:57
2023-08-22T12:16
россия
луганская народная республика
луганск
день государственного флага россии
общество
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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Российский флаг торжественно подняли на одной из главных площадей Луганска у Дома правительства, передает корреспондент РИА Новости. "Достигнута цель, которая длилась все эти восемь лет, - мы вошли в состав Российской Федерации, и все вместе отмечаем этот праздник. У нас очень большие впереди цели и задачи… Наш народ, наши жители все вместе сегодня отмечают этот праздник. Для нас он символичен, потому что ребята начиная с февраля 2022 года, с начала специальной военной операции освобождают все населенные пункты от той нечисти, которая была на нашей территории", - сказал журналистам руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов. На церемонии присутствовали представители власти республики, военнослужащие и местные жители. Перед церемонией молодежные активисты в честь праздника раздавали в центре города ленточки цветов российского флага. "За цвета этого флага в 2014 году мы вышли биться с нацистами, в 2022 году в октябре мы ликовали со всеми жителями Луганской Народной Республики, и сейчас, кроме гордости того, что мы являемся частью великой страны, вот здесь в сердце ничего нет, поэтому спасибо России, что мы часть России", - сказал журналистам председатель правительства республики Сергей Козлов. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". В этот день в 1991 году Верховный совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.
https://ria.ru/20230822/pozdravlenie-1891438393.html
https://ria.ru/20230822/flag-1891307207.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, луганск, день государственного флага россии, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Луганск, День Государственного флага России, Общество
Российский флаг подняли на главной площади Луганска

Российский триколор подняли в Луганске в День Государственного флага

Российский флаг в честь праздника торжественно подняли на одной из главных площадей Луганска
Российский флаг в честь праздника торжественно подняли на одной из главных площадей Луганска
Российский флаг в честь праздника торжественно подняли на одной из главных площадей Луганска
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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Российский флаг торжественно подняли на одной из главных площадей Луганска у Дома правительства, передает корреспондент РИА Новости.
"Достигнута цель, которая длилась все эти восемь лет, - мы вошли в состав Российской Федерации, и все вместе отмечаем этот праздник. У нас очень большие впереди цели и задачи… Наш народ, наши жители все вместе сегодня отмечают этот праздник. Для нас он символичен, потому что ребята начиная с февраля 2022 года, с начала специальной военной операции освобождают все населенные пункты от той нечисти, которая была на нашей территории", - сказал журналистам руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов.
На церемонии присутствовали представители власти республики, военнослужащие и местные жители. Перед церемонией молодежные активисты в честь праздника раздавали в центре города ленточки цветов российского флага.
"За цвета этого флага в 2014 году мы вышли биться с нацистами, в 2022 году в октябре мы ликовали со всеми жителями Луганской Народной Республики, и сейчас, кроме гордости того, что мы являемся частью великой страны, вот здесь в сердце ничего нет, поэтому спасибо России, что мы часть России", - сказал журналистам председатель правительства республики Сергей Козлов.
Поздравление с Днем Государственного флага с МКС
Поздравление с Днем Государственного флага с МКС
09:25
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
В этот день в 1991 году Верховный совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.
Зрители на праздничном концерте, посвященном Дню России, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
День Государственного флага России
02:01
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаЛуганскДень Государственного флага РоссииОбщество
 
 
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