https://ria.ru/20230822/flag-1891472660.html

Российский флаг подняли на главной площади Луганска

Российский флаг подняли на главной площади Луганска - РИА Новости, 22.08.2023

Российский флаг подняли на главной площади Луганска

Российский флаг торжественно подняли на одной из главных площадей Луганска у Дома правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:57

2023-08-22T11:57

2023-08-22T12:16

россия

луганская народная республика

луганск

день государственного флага россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891474840_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_49aadbad273a50fa89f2093324b1771a.png

ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Российский флаг торжественно подняли на одной из главных площадей Луганска у Дома правительства, передает корреспондент РИА Новости. "Достигнута цель, которая длилась все эти восемь лет, - мы вошли в состав Российской Федерации, и все вместе отмечаем этот праздник. У нас очень большие впереди цели и задачи… Наш народ, наши жители все вместе сегодня отмечают этот праздник. Для нас он символичен, потому что ребята начиная с февраля 2022 года, с начала специальной военной операции освобождают все населенные пункты от той нечисти, которая была на нашей территории", - сказал журналистам руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов. На церемонии присутствовали представители власти республики, военнослужащие и местные жители. Перед церемонией молодежные активисты в честь праздника раздавали в центре города ленточки цветов российского флага. "За цвета этого флага в 2014 году мы вышли биться с нацистами, в 2022 году в октябре мы ликовали со всеми жителями Луганской Народной Республики, и сейчас, кроме гордости того, что мы являемся частью великой страны, вот здесь в сердце ничего нет, поэтому спасибо России, что мы часть России", - сказал журналистам председатель правительства республики Сергей Козлов. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". В этот день в 1991 году Верховный совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.

https://ria.ru/20230822/pozdravlenie-1891438393.html

https://ria.ru/20230822/flag-1891307207.html

россия

луганская народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, луганск, день государственного флага россии, общество