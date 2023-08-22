https://ria.ru/20230822/fastfud-1891429006.html

В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде фастфуда

В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде фастфуда - РИА Новости, 22.08.2023

В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде фастфуда

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил Минпросвещения РФ проводить в школах наглядные эксперименты для демонстрации вреда фастфуда и... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:11

2023-08-22T08:11

2023-08-22T08:11

общество

россия

владислав даванков

сергей кравцов

госдума рф

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил Минпросвещения РФ проводить в школах наглядные эксперименты для демонстрации вреда фастфуда и газировки. "Прошу вас рассмотреть инициативу о проведении в школах наглядных экспериментов, которые помогут детям осознать негативное влияние вредной пищи на организм человека и в случае создать условия для проведения таких экспериментов в школах России", - сказано в запросе Даванкова к министру просвещения РФ Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости). По словам Даванкова, если в начале 2000-х годов на 100 тысяч детей приходилось 150 человек с избыточным весом, то в последние годы – уже 900. Вице-спикер ГД считает, что лучше всего работают "наглядные опыты и эксперименты", и предложил показывать такие опыты на уроках биологии, химии или во внеурочное время. В качестве примера эксперимента он предложил показать, как ортофосфорная кислота из газировки портит яичную скорлупу, чтобы школьники "задумались" перед следующей покупкой. Как отметил депутат в запросе, важно приучать детей в школах к правильному питанию. "Однако обыкновенное прочтение лекций о последствиях употребления вредной еды не является эффективным методом донесения информации до детей", - приводит слова Даванкова пресс-служба партии.

https://ria.ru/20220930/fastfud-1820480790.html

https://ria.ru/20220312/alternativa-1777782219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владислав даванков, сергей кравцов, госдума рф