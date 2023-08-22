https://ria.ru/20230822/fastfud-1891429006.html
В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде фастфуда
В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде фастфуда - РИА Новости, 22.08.2023
В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде фастфуда
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил Минпросвещения РФ проводить в школах наглядные эксперименты для демонстрации вреда фастфуда и... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:11
2023-08-22T08:11
2023-08-22T08:11
общество
россия
владислав даванков
сергей кравцов
госдума рф
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил Минпросвещения РФ проводить в школах наглядные эксперименты для демонстрации вреда фастфуда и газировки. "Прошу вас рассмотреть инициативу о проведении в школах наглядных экспериментов, которые помогут детям осознать негативное влияние вредной пищи на организм человека и в случае создать условия для проведения таких экспериментов в школах России", - сказано в запросе Даванкова к министру просвещения РФ Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости). По словам Даванкова, если в начале 2000-х годов на 100 тысяч детей приходилось 150 человек с избыточным весом, то в последние годы – уже 900. Вице-спикер ГД считает, что лучше всего работают "наглядные опыты и эксперименты", и предложил показывать такие опыты на уроках биологии, химии или во внеурочное время. В качестве примера эксперимента он предложил показать, как ортофосфорная кислота из газировки портит яичную скорлупу, чтобы школьники "задумались" перед следующей покупкой. Как отметил депутат в запросе, важно приучать детей в школах к правильному питанию. "Однако обыкновенное прочтение лекций о последствиях употребления вредной еды не является эффективным методом донесения информации до детей", - приводит слова Даванкова пресс-служба партии.
https://ria.ru/20220930/fastfud-1820480790.html
https://ria.ru/20220312/alternativa-1777782219.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владислав даванков, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Россия, Владислав Даванков, Сергей Кравцов, Госдума РФ
В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде фастфуда
Депутат призвал проводить в школах эксперименты для демонстрации вреда фастфуда
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил Минпросвещения РФ проводить в школах наглядные эксперименты для демонстрации вреда фастфуда и газировки.
"Прошу вас рассмотреть инициативу о проведении в школах наглядных экспериментов, которые помогут детям осознать негативное влияние вредной пищи на организм человека и в случае создать условия для проведения таких экспериментов в школах России", - сказано в запросе Даванкова к министру просвещения РФ Сергею Кравцову
(есть в распоряжении РИА Новости).
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По словам Даванкова, если в начале 2000-х годов на 100 тысяч детей приходилось 150 человек с избыточным весом, то в последние годы – уже 900.
Вице-спикер ГД считает, что лучше всего работают "наглядные опыты и эксперименты", и предложил показывать такие опыты на уроках биологии, химии или во внеурочное время. В качестве примера эксперимента он предложил показать, как ортофосфорная кислота из газировки портит яичную скорлупу, чтобы школьники "задумались" перед следующей покупкой.
Как отметил депутат в запросе, важно приучать детей в школах к правильному питанию. "Однако обыкновенное прочтение лекций о последствиях употребления вредной еды не является эффективным методом донесения информации до детей", - приводит слова Даванкова пресс-служба партии.
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