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В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде фастфуда - РИА Новости, 22.08.2023
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08:11 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/fastfud-1891429006.html
В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде фастфуда
В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде фастфуда - РИА Новости, 22.08.2023
В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде фастфуда
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил Минпросвещения РФ проводить в школах наглядные эксперименты для демонстрации вреда фастфуда и... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:11
2023-08-22T08:11
общество
россия
владислав даванков
сергей кравцов
госдума рф
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил Минпросвещения РФ проводить в школах наглядные эксперименты для демонстрации вреда фастфуда и газировки. "Прошу вас рассмотреть инициативу о проведении в школах наглядных экспериментов, которые помогут детям осознать негативное влияние вредной пищи на организм человека и в случае создать условия для проведения таких экспериментов в школах России", - сказано в запросе Даванкова к министру просвещения РФ Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости). По словам Даванкова, если в начале 2000-х годов на 100 тысяч детей приходилось 150 человек с избыточным весом, то в последние годы – уже 900. Вице-спикер ГД считает, что лучше всего работают "наглядные опыты и эксперименты", и предложил показывать такие опыты на уроках биологии, химии или во внеурочное время. В качестве примера эксперимента он предложил показать, как ортофосфорная кислота из газировки портит яичную скорлупу, чтобы школьники "задумались" перед следующей покупкой. Как отметил депутат в запросе, важно приучать детей в школах к правильному питанию. "Однако обыкновенное прочтение лекций о последствиях употребления вредной еды не является эффективным методом донесения информации до детей", - приводит слова Даванкова пресс-служба партии.
https://ria.ru/20220930/fastfud-1820480790.html
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общество, россия, владислав даванков, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Россия, Владислав Даванков, Сергей Кравцов, Госдума РФ
В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде фастфуда

Депутат призвал проводить в школах эксперименты для демонстрации вреда фастфуда

© Pixabay / Pixabay/mark11586Бургер
Бургер - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Pixabay / Pixabay/mark11586
Бургер. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил Минпросвещения РФ проводить в школах наглядные эксперименты для демонстрации вреда фастфуда и газировки.
"Прошу вас рассмотреть инициативу о проведении в школах наглядных экспериментов, которые помогут детям осознать негативное влияние вредной пищи на организм человека и в случае создать условия для проведения таких экспериментов в школах России", - сказано в запросе Даванкова к министру просвещения РФ Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
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По словам Даванкова, если в начале 2000-х годов на 100 тысяч детей приходилось 150 человек с избыточным весом, то в последние годы – уже 900.
Вице-спикер ГД считает, что лучше всего работают "наглядные опыты и эксперименты", и предложил показывать такие опыты на уроках биологии, химии или во внеурочное время. В качестве примера эксперимента он предложил показать, как ортофосфорная кислота из газировки портит яичную скорлупу, чтобы школьники "задумались" перед следующей покупкой.
Как отметил депутат в запросе, важно приучать детей в школах к правильному питанию. "Однако обыкновенное прочтение лекций о последствиях употребления вредной еды не является эффективным методом донесения информации до детей", - приводит слова Даванкова пресс-служба партии.
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