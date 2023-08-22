СМИ: Пентагон не верит в участие иностранных пилотов в конфликте на Украине
Times: Пентагон назвал работу иностранных пилотов на Украине нереалистичной
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканский истребитель F-16
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американский истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Пентагоне не рассматривают как реалистичный сценарий того, что иностранные пилоты будут принимать участие на истребителях F-16 в боевых действиях на Украине, сообщает британское издание Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, источники в Пентагоне с осторожностью отнеслись к предположению о том, что для управления истребителями F-16 в боевых действиях на Украине могут рассматриваться иностранные пилоты, в том числе бывшие или отставные американские и европейские ветераны.
"Я не вижу в этом ничего реалистичного, учитывая требования по подготовке и квалификации пилотов для должного управления F-16", - заявил источник в Пентагоне.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.