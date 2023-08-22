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СМИ: Пентагон не верит в участие иностранных пилотов в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 22.08.2023 (обновлено: 13:29 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/f-16-1891482268.html
СМИ: Пентагон не верит в участие иностранных пилотов в конфликте на Украине
СМИ: Пентагон не верит в участие иностранных пилотов в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.08.2023
СМИ: Пентагон не верит в участие иностранных пилотов в конфликте на Украине
В Пентагоне не рассматривают как реалистичный сценарий того, что иностранные пилоты будут принимать участие на истребителях F-16 в боевых действиях на Украине,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:34
2023-08-22T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
f-16
украина
министерство обороны сша
сша
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Пентагоне не рассматривают как реалистичный сценарий того, что иностранные пилоты будут принимать участие на истребителях F-16 в боевых действиях на Украине, сообщает британское издание Times со ссылкой на источники. Как отмечает издание, источники в Пентагоне с осторожностью отнеслись к предположению о том, что для управления истребителями F-16 в боевых действиях на Украине могут рассматриваться иностранные пилоты, в том числе бывшие или отставные американские и европейские ветераны. "Я не вижу в этом ничего реалистичного, учитывая требования по подготовке и квалификации пилотов для должного управления F-16", - заявил источник в Пентагоне. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230822/istrebiteli-1891444433.html
https://ria.ru/20230822/f-16-1891409495.html
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в мире, f-16, украина, министерство обороны сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, F-16, Украина, Министерство обороны США, США
СМИ: Пентагон не верит в участие иностранных пилотов в конфликте на Украине

Times: Пентагон назвал работу иностранных пилотов на Украине нереалистичной

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Пентагоне не рассматривают как реалистичный сценарий того, что иностранные пилоты будут принимать участие на истребителях F-16 в боевых действиях на Украине, сообщает британское издание Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, источники в Пентагоне с осторожностью отнеслись к предположению о том, что для управления истребителями F-16 в боевых действиях на Украине могут рассматриваться иностранные пилоты, в том числе бывшие или отставные американские и европейские ветераны.
"Я не вижу в этом ничего реалистичного, учитывая требования по подготовке и квалификации пилотов для должного управления F-16", - заявил источник в Пентагоне.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В Британии назвали критическую проблему с F-16 для Украины
09:48
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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00:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреF-16УкраинаМинистерство обороны СШАСША
 
 
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