https://ria.ru/20230822/f-16-1891409495.html
Пентагон выдвинул Украине ряд условий для согласия на передачу F-16
Пентагон выдвинул Украине ряд условий для согласия на передачу F-16 - РИА Новости, 22.08.2023
Пентагон выдвинул Украине ряд условий для согласия на передачу F-16
Украине необходимо соответствовать ряду критериев до того, как США дадут свое согласие на передачу ей истребителей F-16, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T00:39
2023-08-22T00:39
2023-08-22T08:36
сергей лавров
метте фредериксен
россия
украина
киев
владимир зеленский
нато
пентагон
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Украине необходимо соответствовать ряду критериев до того, как США дадут свое согласие на передачу ей истребителей F-16, заявили в Пентагоне."Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и другие вещи, например логистика на земле… Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер", - приводит ведомство разъяснение заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх. В министерстве подтвердили готовность участвовать в обучении украинских пилотов, если европейские союзники не смогут подготовить нужное Киеву число летчиков. При этом в Пентагоне отметили, что Украина до сих пор не определилась с тем, сколько пилотов нужно отправить на обучение.В Пентагоне также отметили, что украинским пилотам нужно хорошо изучить английский язык, прежде чем они смогут летать на F-16, а также признали, что на это уйдет "некоторое время".Ранее NBC News со ссылкой на украинские источники передавал, что киевские власти расстроены и в замешательстве из-за отложенных поставок Западом истребителей F-16, но не решаются публично обсуждать причины происходящего. Собеседники издания со стороны США указывали, что большей части отобранных украинских пилотов нужно учить английский язык.Кроме того, необходимо подготовить механиков и инженеров, а еще решить, какие вооружения получит Киев вместе с F-16. В результате, по данным телеканала, украинские эскадрильи будут готовы к вылетам самое раннее следующим летом, если не позже.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон решил одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сообщила о решении отдать Киеву 19 истребителей F-16. Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42, однако премьер этой страны Марк Рютте не назвал точное число самолетов, которые получит Киев.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891300482.html
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сергей лавров, метте фредериксен, россия, украина, киев, владимир зеленский, нато, пентагон, f-16
Сергей Лавров, Метте Фредериксен, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, Пентагон, F-16
Пентагон выдвинул Украине ряд условий для согласия на передачу F-16
Пентагон перечислил условия для передачи Украине истребителей F-16
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Украине необходимо соответствовать ряду критериев до того, как США дадут свое согласие на передачу ей истребителей F-16, заявили в Пентагоне.
«
"Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и другие вещи, например логистика на земле… Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер", - приводит ведомство разъяснение заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх.
В министерстве подтвердили готовность участвовать в обучении украинских пилотов, если европейские союзники не смогут подготовить нужное Киеву число летчиков. При этом в Пентагоне отметили, что Украина до сих пор не определилась с тем, сколько пилотов нужно отправить на обучение.
В Пентагоне также отметили, что украинским пилотам нужно хорошо изучить английский язык, прежде чем они смогут летать на F-16, а также признали, что на это уйдет "некоторое время".
"Закончится трагично". Китайцев разъярил улыбающийся на фоне F-16 Зеленский
Ранее NBC News со ссылкой на украинские источники передавал, что киевские власти расстроены и в замешательстве из-за отложенных поставок Западом истребителей F-16, но не решаются публично обсуждать причины происходящего. Собеседники издания со стороны США указывали, что большей части отобранных украинских пилотов нужно учить английский язык.
Кроме того, необходимо подготовить механиков и инженеров, а еще решить, какие вооружения получит Киев вместе с F-16. В результате, по данным телеканала, украинские эскадрильи будут готовы к вылетам самое раннее следующим летом, если не позже.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон решил одобрить передачу Киеву
американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании
и Нидерландов
. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен
позднее сообщила о решении отдать Киеву 19 истребителей F-16. Владимир Зеленский
заявил, что Нидерланды передадут еще 42, однако премьер этой страны Марк Рютте не назвал точное число самолетов, которые получит Киев.
Стало известно о неожиданной пользе поставок F-16 Украине для России
Глава российского МИД Сергей Лавров
отмечал, что США
и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ
, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее уже направляла странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран.
Зеленский заявил об участии Греции в тренировке украинских пилотов на F-16