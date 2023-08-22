https://ria.ru/20230822/elbrus-1891560976.html

Российский триколор развернули на Эльбрусе

Российский триколор развернули на Эльбрусе - РИА Новости, 22.08.2023

Российский триколор развернули на Эльбрусе

Флаг России длиной 11 метров развернули во вторник на Эльбрусе на высоте 4,7 тысячи метров, сообщила администрация Эльбрусского района Кабардино-Балкарии в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:18

2023-08-22T17:18

2023-08-22T17:18

россия

эльбрус

эльбрусский район

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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Флаг России длиной 11 метров развернули во вторник на Эльбрусе на высоте 4,7 тысячи метров, сообщила администрация Эльбрусского района Кабардино-Балкарии в своем телеграм-канале. "В рамках празднования Дня российского флага на Эльбрусе на высоте 4700 метров над уровнем моря развернули флаг Российской Федерации длиной 11 и шириной 4 метра", - говорится в сообщении. Отмечается, что акцию провела районная администрация при поддержке ГУМЧС России по КБР, курорта "Эльбрус" и фонда "Защитники Отечества". День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.

https://ria.ru/20230822/trikolor-1891485976.html

https://ria.ru/20230822/mariupol-1891479040.html

россия

эльбрус

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, эльбрус, эльбрусский район, общество