https://ria.ru/20230822/elbrus-1891560976.html
Российский триколор развернули на Эльбрусе
Российский триколор развернули на Эльбрусе - РИА Новости, 22.08.2023
Российский триколор развернули на Эльбрусе
Флаг России длиной 11 метров развернули во вторник на Эльбрусе на высоте 4,7 тысячи метров, сообщила администрация Эльбрусского района Кабардино-Балкарии в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:18
2023-08-22T17:18
2023-08-22T17:18
россия
эльбрус
эльбрусский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891560295_66:0:1986:1080_1920x0_80_0_0_2ff10740234832798e7530237c78ba05.jpg
НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Флаг России длиной 11 метров развернули во вторник на Эльбрусе на высоте 4,7 тысячи метров, сообщила администрация Эльбрусского района Кабардино-Балкарии в своем телеграм-канале. "В рамках празднования Дня российского флага на Эльбрусе на высоте 4700 метров над уровнем моря развернули флаг Российской Федерации длиной 11 и шириной 4 метра", - говорится в сообщении. Отмечается, что акцию провела районная администрация при поддержке ГУМЧС России по КБР, курорта "Эльбрус" и фонда "Защитники Отечества". День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.
https://ria.ru/20230822/trikolor-1891485976.html
https://ria.ru/20230822/mariupol-1891479040.html
россия
эльбрус
эльбрусский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891560295_306:0:1746:1080_1920x0_80_0_0_c0e15d10116467e53d3ff93adde35226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эльбрус, эльбрусский район, общество
Россия, Эльбрус, Эльбрусский район, Общество
Российский триколор развернули на Эльбрусе
Российский триколор развернули на высоте 4,7 километра на Эльбрусе