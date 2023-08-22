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Российский триколор развернули на Эльбрусе - РИА Новости, 22.08.2023
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17:18 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/elbrus-1891560976.html
Российский триколор развернули на Эльбрусе
Российский триколор развернули на Эльбрусе - РИА Новости, 22.08.2023
Российский триколор развернули на Эльбрусе
Флаг России длиной 11 метров развернули во вторник на Эльбрусе на высоте 4,7 тысячи метров, сообщила администрация Эльбрусского района Кабардино-Балкарии в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:18
2023-08-22T17:18
россия
эльбрус
эльбрусский район
общество
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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Флаг России длиной 11 метров развернули во вторник на Эльбрусе на высоте 4,7 тысячи метров, сообщила администрация Эльбрусского района Кабардино-Балкарии в своем телеграм-канале. "В рамках празднования Дня российского флага на Эльбрусе на высоте 4700 метров над уровнем моря развернули флаг Российской Федерации длиной 11 и шириной 4 метра", - говорится в сообщении. Отмечается, что акцию провела районная администрация при поддержке ГУМЧС России по КБР, курорта "Эльбрус" и фонда "Защитники Отечества". День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.
https://ria.ru/20230822/trikolor-1891485976.html
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россия, эльбрус, эльбрусский район, общество
Россия, Эльбрус, Эльбрусский район, Общество
Российский триколор развернули на Эльбрусе

Российский триколор развернули на высоте 4,7 километра на Эльбрусе

© Фото : Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской РеспубликеФлаг России длиной 11 метров на Эльбрусе на высоте 4700 метров
Флаг России длиной 11 метров на Эльбрусе на высоте 4700 метров - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Флаг России длиной 11 метров на Эльбрусе на высоте 4700 метров
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Флаг России длиной 11 метров развернули во вторник на Эльбрусе на высоте 4,7 тысячи метров, сообщила администрация Эльбрусского района Кабардино-Балкарии в своем телеграм-канале.
"В рамках празднования Дня российского флага на Эльбрусе на высоте 4700 метров над уровнем моря развернули флаг Российской Федерации длиной 11 и шириной 4 метра", - говорится в сообщении.
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У Музея Победы в Москве развернули самый большой российский триколор
Вчера, 12:51
Отмечается, что акцию провела районная администрация при поддержке ГУМЧС России по КБР, курорта "Эльбрус" и фонда "Защитники Отечества".
День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.
Участники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага, разворачивают 100-метровый флаг России на площади Ленина в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В Мариуполе развернули стометровый российский триколор
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