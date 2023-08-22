https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891572113.html

Путин: нужна проактивная политика экономики предложения, формирующая спрос

Путин: нужна проактивная политика экономики предложения, формирующая спрос - РИА Новости, 22.08.2023

Путин: нужна проактивная политика экономики предложения, формирующая спрос

Нужна проактивная политика экономики предложения, которая формирует спрос, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:58

2023-08-22T17:58

2023-08-22T18:09

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Нужна проактивная политика экономики предложения, которая формирует спрос, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Нам нужна проактивная политика экономики предложения, нацеленная на создание суверенной экономики, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру, на изменения спроса, а сама его формирует. Это означает повсеместное наращивание производительных сил и сферы услуг, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей в том числе на основе передовых технологий, которые у нас имеются, и уверен, будут появляться и дальше благодаря богатейшему научному, творческому потенциалу России", - сказал Путин.Он отметил, что для построения экономики предложения надо быть в тесной увязке с представителями делового сообщества, с предпринимателями.

https://ria.ru/20230822/putin-1891572742.html

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экономика, россия, владимир путин