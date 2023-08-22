https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891572113.html
Путин: нужна проактивная политика экономики предложения, формирующая спрос
Путин: нужна проактивная политика экономики предложения, формирующая спрос - РИА Новости, 22.08.2023
Путин: нужна проактивная политика экономики предложения, формирующая спрос
Нужна проактивная политика экономики предложения, которая формирует спрос, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:58
2023-08-22T17:58
2023-08-22T18:09
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Нужна проактивная политика экономики предложения, которая формирует спрос, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Нам нужна проактивная политика экономики предложения, нацеленная на создание суверенной экономики, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру, на изменения спроса, а сама его формирует. Это означает повсеместное наращивание производительных сил и сферы услуг, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей в том числе на основе передовых технологий, которые у нас имеются, и уверен, будут появляться и дальше благодаря богатейшему научному, творческому потенциалу России", - сказал Путин.Он отметил, что для построения экономики предложения надо быть в тесной увязке с представителями делового сообщества, с предпринимателями.
https://ria.ru/20230822/putin-1891572742.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин: нужна проактивная политика экономики предложения, формирующая спрос
Путин призвал к проактивной политике экономики предложения, формирующей спрос
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Нужна проактивная политика экономики предложения, которая формирует спрос, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Нам нужна проактивная политика экономики предложения, нацеленная на создание суверенной экономики, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру, на изменения спроса, а сама его формирует. Это означает повсеместное наращивание производительных сил и сферы услуг, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей в том числе на основе передовых технологий, которые у нас имеются, и уверен, будут появляться и дальше благодаря богатейшему научному, творческому потенциалу России", - сказал Путин.
Он отметил, что для построения экономики предложения надо быть в тесной увязке с представителями делового сообщества, с предпринимателями.
Путин сообщил о росте реальных доходов россиян