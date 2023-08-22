https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891568341.html

Путин прокомментировал рост волатильности на российском финрынке

Путин прокомментировал рост волатильности на российском финрынке - РИА Новости, 22.08.2023

Путин прокомментировал рост волатильности на российском финрынке

Рост волатильности на российском финансовом рынке затрудняет принятие инвестиционных решений, в связи с этим правительству и ЦБ надо активнее использовать... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:44

2023-08-22T17:44

2023-08-22T18:31

центральный банк рф (цб рф)

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Рост волатильности на российском финансовом рынке затрудняет принятие инвестиционных решений, в связи с этим правительству и ЦБ надо активнее использовать имеющиеся инструменты и донастраивать их, в том числе контролировать отток капитала, работать над ограничением спекулятивного спроса в экономике и мониторить поведение участников рынка, заявил президент РФ Владимир Путин."За последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность, всем нам хорошо это известно. Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан", - сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации. И здесь надо работать в том числе и над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение основных участников финансового рынка. Мы недавно только что об этом с вами говорили", - сказал Путин.

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центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин