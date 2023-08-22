https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891564714.html

Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил Путин

Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2023

Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил Путин

Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, несмотря на пессимистические прогнозы, заявил Владимир Путин на заседании Совета по... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:31

2023-08-22T17:31

2023-08-22T19:49

владимир путин

экономика

россия

всемирный банк

германия

китай

сша

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, несмотря на пессимистические прогнозы, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали — да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных, — Россия по итогам 2022 года <...> вошла в пятерку крупнейших экономик мира", — сказал президент.Путин напомнил о данных Всемирного банка — расчетах ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Россия по этому показателю заняла пятую строчку в мире после Китая, США, Индии и Японии, обойдя, в частности, ФРГ.В то же время по объему ВВП в номинальном выражении по итогам 2022 года она стала восьмой, уступив США, КНР, Японии, ФРГ, Индии, Великобритании и Франции.Глава государства добавил, что российская экономика переживает устойчивый рост."Но уже с третьего квартала в России наметился экономический рост и сейчас его темпы довольно устойчивы. Так, во втором квартале текущего года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — заявил Путин.Он отметил что быстрее растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, в том числе, нефти и газа.

https://ria.ru/20221119/vvp-1832703199.html

https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html

россия

германия

китай

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира" Путин: "Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира" 2023-08-22T17:31 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, россия, всемирный банк, германия, китай, сша