https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891564714.html
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил Путин
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2023
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил Путин
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, несмотря на пессимистические прогнозы, заявил Владимир Путин на заседании Совета по... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:31
2023-08-22T17:31
2023-08-22T19:49
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, несмотря на пессимистические прогнозы, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали — да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных, — Россия по итогам 2022 года <...> вошла в пятерку крупнейших экономик мира", — сказал президент.Путин напомнил о данных Всемирного банка — расчетах ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Россия по этому показателю заняла пятую строчку в мире после Китая, США, Индии и Японии, обойдя, в частности, ФРГ.В то же время по объему ВВП в номинальном выражении по итогам 2022 года она стала восьмой, уступив США, КНР, Японии, ФРГ, Индии, Великобритании и Франции.Глава государства добавил, что российская экономика переживает устойчивый рост."Но уже с третьего квартала в России наметился экономический рост и сейчас его темпы довольно устойчивы. Так, во втором квартале текущего года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — заявил Путин.Он отметил что быстрее растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, в том числе, нефти и газа.
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Путин: "Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира"
Путин: "Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира"
2023-08-22T17:31
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика, россия, всемирный банк, германия, китай, сша
Владимир Путин, Экономика, Россия, Всемирный банк, Германия, Китай, США
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил Путин
Путин: Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира по итогам 2022 года
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, несмотря на пессимистические прогнозы, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали — да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных, — Россия по итогам 2022 года <...> вошла в пятерку крупнейших экономик мира", — сказал президент.
ВВП: что собой представляет и как его рассчитывают
Путин напомнил о данных Всемирного банка
— расчетах ВВП по паритету покупательной способности (ППС
). Россия по этому показателю заняла пятую строчку в мире после Китая
, США
, Индии
и Японии
, обойдя, в частности, ФРГ
.
В то же время по объему ВВП в номинальном выражении по итогам 2022 года она стала восьмой, уступив США, КНР, Японии, ФРГ, Индии, Великобритании и Франции.
Глава государства добавил, что российская экономика переживает устойчивый рост.
"Но уже с третьего квартала в России наметился экономический рост и сейчас его темпы довольно устойчивы. Так, во втором квартале текущего года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — заявил Путин.
Он отметил что быстрее растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, в том числе, нефти и газа.
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