https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html

Россия будет кормить Германию

Россия будет кормить Германию - РИА Новости, 22.08.2023

Россия будет кормить Германию

Если однажды будет составлена хроника экономической войны против России и ее практических результатов для участников антироссийского клуба, Германия, вне... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:00

2023-08-22T08:00

2023-08-22T08:01

экономика

цены на нефть

берлин (город)

россия

германия

свен шульце

олаф шольц

basf se

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Если однажды будет составлена хроника экономической войны против России и ее практических результатов для участников антироссийского клуба, Германия, вне всякого сомнения, займет там почетное первое место в рейтинге главных неудачников. Не успели затихнуть сообщения о миграции немецкого бизнеса за океан и рекордном падении макроэкономических показателей, как раскаленной шрапнелью рванул новый скандал.Министр экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт заявил изданию Bild, что государство несет колоссальные убытки из-за невозможности производить сельскохозяйственные удобрения в требуемом количестве. Более того, если верить Свену Шульце, отказ от поставок российского трубопроводного газа привел не просто к резкому подорожанию вторичной энергии — по цепочке рухнуло собственное производство азотных и аммиачных удобрений. Немецкие фермеры, чтобы хоть как-то закрыть планы посевной, все более и более становятся зависимы от поставок широкой номенклатуры удобрений из все той же России, и объем поставок уже вырос в полтора раза. Фактически, заключает Шульце, Германия слезла с российской газовой иглы, нокаутировав свою экономику и промышленный сектор, но теперь от Москвы зависит, сможет ли Берлин накормить своих сограждан.В отличие от нефти и газа, сельское хозяйство и вопросы вокруг него нечасто попадают в новостной объектив, а потому составим краткий конспект для понимания тенденций и масштабов.Германия давно и прочно встала на путь индустриализации — в некоторой степени даже в ущерб собственному сельскому хозяйству, что вполне понятно. Промышленный сектор приносил столько денег, что Берлин без проблем покупал у менее развитых соседей по ЕС все необходимое. С 2009 года площади посевов только зерновых культур здесь сократились почти на 900 тысяч гектаров. По состоянию на 2021 год под них отдано чуть более шести миллионов гектаров.Агропромышленный сектор Германии в среднем потребляет 550 тысяч тонн различных удобрений в год. Известной головной болью местного правительства был постоянно растущий дисбаланс внутреннего производства и импорта, который после 2014-го стал ухудшаться, а за последний год и вовсе рухнул.В 2020 году Министерство сельского хозяйства Германии опубликовало доклад, в котором говорилось, что оно ожидает снижения объемов импорта удобрений в среднем на пять процентов ежегодно и что к 2026-му закупки азотных и аммиачных удобрений за рубежом сократятся до 278 тысяч тонн. При этом прошлый год немцы закончили с рекордным показателем импорта 357 тысяч тонн, львиная доля которого, как уже известно, пришлась на российских поставщиков.Веры в собственные силы у Берлина, кстати, не было уже тогда. Согласно самым оптимистичным прогнозам, страна должна была с текущих 263 тысяч тонн к 2026 году увеличить производство на мизерные семь тысяч тонн. И это, напомним, в то время, когда в полную силу работал "Северный поток — 1" и ударными темпами шла укладка труб его собрата, то есть Берлин не должен был испытывать нехватки природного газа — ключевого компонента производства удобрений.Как несложно подсчитать, каждый второй немецкий фермер или агрохозяйство полностью зависят от внешних поставок — и это не происки коварных русских, а осознанный политический курс государства. Если в 2009 году Германия закрывала свои потребности по удобрениям на 70 процентов, то к 2021-му этот показатель съехал вниз до 47.Начиная с февраля прошлого года на фоне санкционной свистопляски вокруг российских углеводородов сопутствующая проблема в сфере сельского хозяйства была затерта на очень дальний план, хотя просматривалась с ходу.За прошедшие полтора года после выдавливания России с европейского газового рынка стоимость этого самого газа для немецких потребителей в среднем выросла на 40 процентов. А поскольку метан — это не только топочное топливо, но и базовый производственный материал, вместе с рванувшими вверх ценами на электричество с опережением взлетела и стоимость производства удобрений.В результате антироссийского гопака еще в августе прошлого года было практически остановлено производство удобрений на мощностях польской Grupa Azot — одного из крупнейших мировых игроков. В частности, под нож пошло изготовление мочевины, азотных удобрений и регулятора роста капролактама. Проблемы поляков остались бы их личной головной болью, если бы Grupa Azot не являлась одним из крупнейших поставщиков на немецкий рынок.Евросоюз, в едином порыве прыгнувший в омут русофобии, пожал результаты в полной мере и полным составом. Уже этой весной был закрыт химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене-на-Рейне, а в ближайшее время имеет все шансы остановить производство и крупнейший немецкий производитель удобрений компания SKWP. Только за последний год ее владельцы вложили почти полмиллиарда евро в попытки уйти от использования газа, но все инвестиции в прямом смысле ушли в землю.При этом, как несложно догадаться, команда Олафа Шольца — в лучших традициях Украины — назначила на роль виноватых Россию и своих предшественников. Упомянутый выше Свен Шульце заявил, что виной всему поставки дешевого российского газа, на которые немецкую промышленность подсадили предыдущие руководители, а также отсутствие запрета на импорт российских удобрений.Пытаться найти тут логику — дело заведомо безнадежное, осталось лишь наблюдать, чем будут удобрять поля немецкие фермеры при посадке озимых и какими обещаниями их будут кормить господа в Берлине. Есть подозрение, что — как соловья в русской пословице — баснями.

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https://ria.ru/20230811/zapad-1889381139.html

https://ria.ru/20230812/krizis-1889618993.html

https://ria.ru/20230808/rossiya-1888768941.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, цены на нефть, берлин (город), россия, германия, свен шульце, олаф шольц, basf se, евросоюз, bild, северный поток, аналитика