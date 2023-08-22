https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html
Россия будет кормить Германию
Россия будет кормить Германию - РИА Новости, 22.08.2023
Россия будет кормить Германию
Если однажды будет составлена хроника экономической войны против России и ее практических результатов для участников антироссийского клуба, Германия, вне... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:00
2023-08-22T08:00
2023-08-22T08:01
экономика
цены на нефть
берлин (город)
россия
германия
свен шульце
олаф шольц
basf se
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Если однажды будет составлена хроника экономической войны против России и ее практических результатов для участников антироссийского клуба, Германия, вне всякого сомнения, займет там почетное первое место в рейтинге главных неудачников. Не успели затихнуть сообщения о миграции немецкого бизнеса за океан и рекордном падении макроэкономических показателей, как раскаленной шрапнелью рванул новый скандал.Министр экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт заявил изданию Bild, что государство несет колоссальные убытки из-за невозможности производить сельскохозяйственные удобрения в требуемом количестве. Более того, если верить Свену Шульце, отказ от поставок российского трубопроводного газа привел не просто к резкому подорожанию вторичной энергии — по цепочке рухнуло собственное производство азотных и аммиачных удобрений. Немецкие фермеры, чтобы хоть как-то закрыть планы посевной, все более и более становятся зависимы от поставок широкой номенклатуры удобрений из все той же России, и объем поставок уже вырос в полтора раза. Фактически, заключает Шульце, Германия слезла с российской газовой иглы, нокаутировав свою экономику и промышленный сектор, но теперь от Москвы зависит, сможет ли Берлин накормить своих сограждан.В отличие от нефти и газа, сельское хозяйство и вопросы вокруг него нечасто попадают в новостной объектив, а потому составим краткий конспект для понимания тенденций и масштабов.Германия давно и прочно встала на путь индустриализации — в некоторой степени даже в ущерб собственному сельскому хозяйству, что вполне понятно. Промышленный сектор приносил столько денег, что Берлин без проблем покупал у менее развитых соседей по ЕС все необходимое. С 2009 года площади посевов только зерновых культур здесь сократились почти на 900 тысяч гектаров. По состоянию на 2021 год под них отдано чуть более шести миллионов гектаров.Агропромышленный сектор Германии в среднем потребляет 550 тысяч тонн различных удобрений в год. Известной головной болью местного правительства был постоянно растущий дисбаланс внутреннего производства и импорта, который после 2014-го стал ухудшаться, а за последний год и вовсе рухнул.В 2020 году Министерство сельского хозяйства Германии опубликовало доклад, в котором говорилось, что оно ожидает снижения объемов импорта удобрений в среднем на пять процентов ежегодно и что к 2026-му закупки азотных и аммиачных удобрений за рубежом сократятся до 278 тысяч тонн. При этом прошлый год немцы закончили с рекордным показателем импорта 357 тысяч тонн, львиная доля которого, как уже известно, пришлась на российских поставщиков.Веры в собственные силы у Берлина, кстати, не было уже тогда. Согласно самым оптимистичным прогнозам, страна должна была с текущих 263 тысяч тонн к 2026 году увеличить производство на мизерные семь тысяч тонн. И это, напомним, в то время, когда в полную силу работал "Северный поток — 1" и ударными темпами шла укладка труб его собрата, то есть Берлин не должен был испытывать нехватки природного газа — ключевого компонента производства удобрений.Как несложно подсчитать, каждый второй немецкий фермер или агрохозяйство полностью зависят от внешних поставок — и это не происки коварных русских, а осознанный политический курс государства. Если в 2009 году Германия закрывала свои потребности по удобрениям на 70 процентов, то к 2021-му этот показатель съехал вниз до 47.Начиная с февраля прошлого года на фоне санкционной свистопляски вокруг российских углеводородов сопутствующая проблема в сфере сельского хозяйства была затерта на очень дальний план, хотя просматривалась с ходу.За прошедшие полтора года после выдавливания России с европейского газового рынка стоимость этого самого газа для немецких потребителей в среднем выросла на 40 процентов. А поскольку метан — это не только топочное топливо, но и базовый производственный материал, вместе с рванувшими вверх ценами на электричество с опережением взлетела и стоимость производства удобрений.В результате антироссийского гопака еще в августе прошлого года было практически остановлено производство удобрений на мощностях польской Grupa Azot — одного из крупнейших мировых игроков. В частности, под нож пошло изготовление мочевины, азотных удобрений и регулятора роста капролактама. Проблемы поляков остались бы их личной головной болью, если бы Grupa Azot не являлась одним из крупнейших поставщиков на немецкий рынок.Евросоюз, в едином порыве прыгнувший в омут русофобии, пожал результаты в полной мере и полным составом. Уже этой весной был закрыт химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене-на-Рейне, а в ближайшее время имеет все шансы остановить производство и крупнейший немецкий производитель удобрений компания SKWP. Только за последний год ее владельцы вложили почти полмиллиарда евро в попытки уйти от использования газа, но все инвестиции в прямом смысле ушли в землю.При этом, как несложно догадаться, команда Олафа Шольца — в лучших традициях Украины — назначила на роль виноватых Россию и своих предшественников. Упомянутый выше Свен Шульце заявил, что виной всему поставки дешевого российского газа, на которые немецкую промышленность подсадили предыдущие руководители, а также отсутствие запрета на импорт российских удобрений.Пытаться найти тут логику — дело заведомо безнадежное, осталось лишь наблюдать, чем будут удобрять поля немецкие фермеры при посадке озимых и какими обещаниями их будут кормить господа в Берлине. Есть подозрение, что — как соловья в русской пословице — баснями.
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https://ria.ru/20230815/germaniya-1890068726.html
https://ria.ru/20230811/zapad-1889381139.html
https://ria.ru/20230812/krizis-1889618993.html
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Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
экономика, цены на нефть, берлин (город), россия, германия, свен шульце, олаф шольц, basf se, евросоюз, bild, северный поток, аналитика
Экономика, Цены на нефть, Берлин (город), Россия, Германия, Свен Шульце, Олаф Шольц, BASF SE, Евросоюз, Bild, Северный поток, Аналитика
Если однажды будет составлена хроника экономической войны против России и ее практических результатов для участников антироссийского клуба, Германия, вне всякого сомнения, займет там почетное первое место в рейтинге главных неудачников. Не успели затихнуть сообщения о миграции немецкого бизнеса за океан и рекордном падении макроэкономических показателей, как раскаленной шрапнелью рванул новый скандал.
Министр экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт
заявил изданию Bild
, что государство несет колоссальные убытки из-за невозможности производить сельскохозяйственные удобрения в требуемом количестве. Более того, если верить Свену Шульце
, отказ от поставок российского трубопроводного газа привел не просто к резкому подорожанию вторичной энергии — по цепочке рухнуло собственное производство азотных и аммиачных удобрений. Немецкие фермеры, чтобы хоть как-то закрыть планы посевной, все более и более становятся зависимы от поставок широкой номенклатуры удобрений из все той же России, и объем поставок уже вырос в полтора раза. Фактически, заключает Шульце, Германия слезла с российской газовой иглы, нокаутировав свою экономику и промышленный сектор, но теперь от Москвы
зависит, сможет ли Берлин
накормить своих сограждан.
В отличие от нефти и газа, сельское хозяйство и вопросы вокруг него нечасто попадают в новостной объектив, а потому составим краткий конспект для понимания тенденций и масштабов.
Германия давно и прочно встала на путь индустриализации — в некоторой степени даже в ущерб собственному сельскому хозяйству, что вполне понятно. Промышленный сектор приносил столько денег, что Берлин без проблем покупал у менее развитых соседей по ЕС
все необходимое. С 2009 года площади посевов только зерновых культур здесь сократились почти на 900 тысяч гектаров. По состоянию на 2021 год под них отдано чуть более шести миллионов гектаров.
Агропромышленный сектор Германии в среднем потребляет 550 тысяч тонн различных удобрений в год. Известной головной болью местного правительства был постоянно растущий дисбаланс внутреннего производства и импорта, который после 2014-го стал ухудшаться, а за последний год и вовсе рухнул.
В 2020 году Министерство сельского хозяйства Германии опубликовало доклад, в котором говорилось, что оно ожидает снижения объемов импорта удобрений в среднем на пять процентов ежегодно и что к 2026-му закупки азотных и аммиачных удобрений за рубежом сократятся до 278 тысяч тонн. При этом прошлый год немцы закончили с рекордным показателем импорта 357 тысяч тонн, львиная доля которого, как уже известно, пришлась на российских поставщиков.
Олаф Шольц пытается спасти Германию — и себя
Веры в собственные силы у Берлина, кстати, не было уже тогда. Согласно самым оптимистичным прогнозам, страна должна была с текущих 263 тысяч тонн к 2026 году увеличить производство на мизерные семь тысяч тонн. И это, напомним, в то время, когда в полную силу работал "Северный поток — 1
" и ударными темпами шла укладка труб его собрата, то есть Берлин не должен был испытывать нехватки природного газа — ключевого компонента производства удобрений.
Как несложно подсчитать, каждый второй немецкий фермер или агрохозяйство полностью зависят от внешних поставок — и это не происки коварных русских, а осознанный политический курс государства. Если в 2009 году Германия закрывала свои потребности по удобрениям на 70 процентов, то к 2021-му этот показатель съехал вниз до 47.
Начиная с февраля прошлого года на фоне санкционной свистопляски вокруг российских углеводородов сопутствующая проблема в сфере сельского хозяйства была затерта на очень дальний план, хотя просматривалась с ходу.
Запад переходит от культурных войн к религиозным
За прошедшие полтора года после выдавливания России с европейского газового рынка стоимость этого самого газа для немецких потребителей в среднем выросла на 40 процентов. А поскольку метан — это не только топочное топливо, но и базовый производственный материал, вместе с рванувшими вверх ценами на электричество с опережением взлетела и стоимость производства удобрений.
В результате антироссийского гопака еще в августе прошлого года было практически остановлено производство удобрений на мощностях польской Grupa Azot — одного из крупнейших мировых игроков. В частности, под нож пошло изготовление мочевины, азотных удобрений и регулятора роста капролактама. Проблемы поляков остались бы их личной головной болью, если бы Grupa Azot не являлась одним из крупнейших поставщиков на немецкий рынок.
Евросоюз, в едином порыве прыгнувший в омут русофобии, пожал результаты в полной мере и полным составом. Уже этой весной был закрыт химический комбинат компании BASF
в Людвигсхафене-на-Рейне, а в ближайшее время имеет все шансы остановить производство и крупнейший немецкий производитель удобрений компания SKWP. Только за последний год ее владельцы вложили почти полмиллиарда евро в попытки уйти от использования газа, но все инвестиции в прямом смысле ушли в землю.
Экономический кризис жарит ЕС на медленном огне
При этом, как несложно догадаться, команда Олафа Шольца
— в лучших традициях Украины
— назначила на роль виноватых Россию и своих предшественников. Упомянутый выше Свен Шульце заявил, что виной всему поставки дешевого российского газа, на которые немецкую промышленность подсадили предыдущие руководители, а также отсутствие запрета на импорт российских удобрений.
Пытаться найти тут логику — дело заведомо безнадежное, осталось лишь наблюдать, чем будут удобрять поля немецкие фермеры при посадке озимых и какими обещаниями их будут кормить господа в Берлине. Есть подозрение, что — как соловья в русской пословице — баснями.
Пятнадцать лет назад Россия была права во всем — и точка