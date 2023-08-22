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Египет заявил о заметном прогрессе в переговорах с ЕАЭС - РИА Новости, 22.08.2023
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18:42 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/egipet-1891583264.html
Египет заявил о заметном прогрессе в переговорах с ЕАЭС
Египет заявил о заметном прогрессе в переговорах с ЕАЭС - РИА Новости, 22.08.2023
Египет заявил о заметном прогрессе в переговорах с ЕАЭС
Министерство торговли и промышленности Египта заявило, что на переговорах с ЕАЭС о подписании соглашения о зоне свободной торговли был достигнут заметный... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:42
2023-08-22T18:42
экономика
цены на нефть
москва
египет
михаил мясникович
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Министерство торговли и промышленности Египта заявило, что на переговорах с ЕАЭС о подписании соглашения о зоне свободной торговли был достигнут заметный прогресс. В конце мая председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович заявил, что Евразийский экономический союз может выйти на подписание соглашения о зоне свободной торговли с Египтом до конца года. Согласно заявлению египетского министерства, в ходе шестого раунда переговоров по соглашению о ЗСТ, который проходил в Москве, обсуждались такие темы, как торговля товарами и правила происхождения. Отмечается, что Египет на переговорах представляла глава сектора соглашений и внешней торговли министерства Амани аль-Васаль. "На переговорах был достигнут ощутимый прогресс в том, что касается правил происхождения, были завершены обсуждения текстов общих положений части, касающейся правил происхождения. Обсуждение подробных правил будет проходить в ходе виртуальных совещаний перед следующим раундом", - сообщило министерство.
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экономика, цены на нефть, москва, египет, михаил мясникович, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Цены на нефть, Москва, Египет, Михаил Мясникович, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Египет заявил о заметном прогрессе в переговорах с ЕАЭС

Египет заявил о заметном прогрессе в переговорах с ЕАЭС в соглашении о ЗСТ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе
Государственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Министерство торговли и промышленности Египта заявило, что на переговорах с ЕАЭС о подписании соглашения о зоне свободной торговли был достигнут заметный прогресс.
В конце мая председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович заявил, что Евразийский экономический союз может выйти на подписание соглашения о зоне свободной торговли с Египтом до конца года.
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Согласно заявлению египетского министерства, в ходе шестого раунда переговоров по соглашению о ЗСТ, который проходил в Москве, обсуждались такие темы, как торговля товарами и правила происхождения. Отмечается, что Египет на переговорах представляла глава сектора соглашений и внешней торговли министерства Амани аль-Васаль.
«
"На переговорах был достигнут ощутимый прогресс в том, что касается правил происхождения, были завершены обсуждения текстов общих положений части, касающейся правил происхождения. Обсуждение подробных правил будет проходить в ходе виртуальных совещаний перед следующим раундом", - сообщило министерство.
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ЭкономикаЦены на нефтьМоскваЕгипетМихаил МясниковичЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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