https://ria.ru/20230822/dvizhenie-1891528246.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 22.08.2023
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:21
2023-08-22T15:21
2023-08-22T15:26
чп на крымском мосту
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в 14.41 в понедельник."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230818/krym-1890775787.html
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чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф), россия
ЧП на Крымском мосту, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
По Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта