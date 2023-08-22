https://ria.ru/20230822/dvizhenie-1891528246.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 22.08.2023

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:21

2023-08-22T15:21

2023-08-22T15:26

чп на крымском мосту

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в 14.41 в понедельник."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://ria.ru/20230818/krym-1890775787.html

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чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф), россия