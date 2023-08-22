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Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве
Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве - РИА Новости, 22.08.2023
Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве
Пьяный водитель без прав за рулём на машине из каршеринга сбил пятилетнего ребёнка, который с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T23:22
2023-08-22T23:22
2023-08-22T23:22
происшествия
авто
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пьяный водитель без прав за рулём на машине из каршеринга сбил пятилетнего ребёнка, который с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Веневской улице в Москве, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает столичная прокуратура. "На улице Веневская водитель автомобиля каршеринга совершил наезд на малолетнего ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пятилетний мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован. По предварительной информации, водитель был лишен права управления транспортным средством и на момент ДТП находился в состоянии опьянения", - говорится в сообщении. Судя по видео, которое прокуратура разместила в своем телеграм-канале, мальчик первым ступил на проезжую часть, в то время как его мать осталась позади, и в это время машина на большой скорости сбила ребенка.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, прокуратура г. москвы
Происшествия, Авто, Москва, Прокуратура г. Москвы
Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве
В Москве пьяный водитель без прав на машине каршеринга сбил пятилетнего ребенка