https://ria.ru/20230822/dtp-1891625327.html

Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве

Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве - РИА Новости, 22.08.2023

Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве

Пьяный водитель без прав за рулём на машине из каршеринга сбил пятилетнего ребёнка, который с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T23:22

2023-08-22T23:22

2023-08-22T23:22

происшествия

авто

москва

прокуратура г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пьяный водитель без прав за рулём на машине из каршеринга сбил пятилетнего ребёнка, который с мамой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Веневской улице в Москве, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает столичная прокуратура. "На улице Веневская водитель автомобиля каршеринга совершил наезд на малолетнего ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пятилетний мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован. По предварительной информации, водитель был лишен права управления транспортным средством и на момент ДТП находился в состоянии опьянения", - говорится в сообщении. Судя по видео, которое прокуратура разместила в своем телеграм-канале, мальчик первым ступил на проезжую часть, в то время как его мать осталась позади, и в это время машина на большой скорости сбила ребенка.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, прокуратура г. москвы