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В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали - РИА Новости, 22.08.2023
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23:00 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/dtp-1891622674.html
В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали
В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали - РИА Новости, 22.08.2023
В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали
Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП в Тамбовской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T23:00
2023-08-22T23:00
происшествия
тамбовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП в Тамбовской области, сообщает прокуратура региона. "Сегодня... на 383-м километре автодороги "Р-22" произошло ДТП с участием автомобилей "Лада Гранта" и "Лада Приора"... По предварительным данным, четыре человека погибли и четверо получили травмы", - говорится в сообщении областной прокуратуры. Надзорное ведомство информирует, что прокуратура Мичуринского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП. По данным ГУ МЧС по Тамбовской области, детей среди жертв и пострадавших нет. Движение на автодороге не нарушалось, на месте происшествия разлива топлива нет, возгорания не последовало, уточняет региональный главк.
https://ria.ru/20230822/dtp-1891616053.html
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тамбовская область
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происшествия, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тамбовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали

В ДТП в Тамбовой области четыре человека погибли, еще четверо пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП в Тамбовской области, сообщает прокуратура региона.
«
"Сегодня... на 383-м километре автодороги "Р-22" произошло ДТП с участием автомобилей "Лада Гранта" и "Лада Приора"... По предварительным данным, четыре человека погибли и четверо получили травмы", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В Иваново в ДТП с участием автобуса пострадали девять человек
Вчера, 21:35
Надзорное ведомство информирует, что прокуратура Мичуринского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
По данным ГУ МЧС по Тамбовской области, детей среди жертв и пострадавших нет. Движение на автодороге не нарушалось, на месте происшествия разлива топлива нет, возгорания не последовало, уточняет региональный главк.
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ПроисшествияТамбовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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