https://ria.ru/20230822/dtp-1891622674.html

В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали

В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали - РИА Новости, 22.08.2023

В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали

Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП в Тамбовской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T23:00

2023-08-22T23:00

2023-08-22T23:00

происшествия

тамбовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП в Тамбовской области, сообщает прокуратура региона. "Сегодня... на 383-м километре автодороги "Р-22" произошло ДТП с участием автомобилей "Лада Гранта" и "Лада Приора"... По предварительным данным, четыре человека погибли и четверо получили травмы", - говорится в сообщении областной прокуратуры. Надзорное ведомство информирует, что прокуратура Мичуринского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП. По данным ГУ МЧС по Тамбовской области, детей среди жертв и пострадавших нет. Движение на автодороге не нарушалось, на месте происшествия разлива топлива нет, возгорания не последовало, уточняет региональный главк.

https://ria.ru/20230822/dtp-1891616053.html

https://ria.ru/20230822/dtp-1891575961.html

тамбовская область

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происшествия, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)