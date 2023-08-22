https://ria.ru/20230822/dtp-1891542407.html

В Крыму в ДТП на трассе "Таврида" пострадали четверо детей

В Крыму в ДТП на трассе "Таврида" пострадали четверо детей - РИА Новости, 22.08.2023

В Крыму в ДТП на трассе "Таврида" пострадали четверо детей

Водитель и четверо детей пострадали в ДТП в Белогорском районе Крыма, все госпитализированы, сообщила пресс-служба МВД региона в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:14

2023-08-22T16:14

2023-08-22T16:14

происшествия

белогорский район

opel astra

таврида (трасса)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Водитель и четверо детей пострадали в ДТП в Белогорском районе Крыма, все госпитализированы, сообщила пресс-служба МВД региона в телеграм-канале ведомства.Авария произошла на автодороге "Таврида" в районе села Ароматное. Столкнулись два автомобиля Opel. За рулем Opel Zafira был мужчина 1971 года рождения, автомобилем Opel Astra управляла девушка 2004 года рождения. "От удара автомобиль Opel Astra совершил опрокидывание, в результате которого водитель и четыре несовершеннолетних пассажира получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В свою очередь в прокуратуре республики сообщили, что автомобиль Opel Astra, двигаясь по автодороге в районе села Ароматное, выехал за пределы проезжей части после касательного столкновения с другой машиной.

https://ria.ru/20230822/dtp-1891533651.html

белогорский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белогорский район, opel astra, таврида (трасса)