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В Крыму в ДТП на трассе "Таврида" пострадали четверо детей - РИА Новости, 22.08.2023
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16:14 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/dtp-1891542407.html
В Крыму в ДТП на трассе "Таврида" пострадали четверо детей
В Крыму в ДТП на трассе "Таврида" пострадали четверо детей - РИА Новости, 22.08.2023
В Крыму в ДТП на трассе "Таврида" пострадали четверо детей
Водитель и четверо детей пострадали в ДТП в Белогорском районе Крыма, все госпитализированы, сообщила пресс-служба МВД региона в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:14
2023-08-22T16:14
происшествия
белогорский район
opel astra
таврида (трасса)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Водитель и четверо детей пострадали в ДТП в Белогорском районе Крыма, все госпитализированы, сообщила пресс-служба МВД региона в телеграм-канале ведомства.Авария произошла на автодороге "Таврида" в районе села Ароматное. Столкнулись два автомобиля Opel. За рулем Opel Zafira был мужчина 1971 года рождения, автомобилем Opel Astra управляла девушка 2004 года рождения. "От удара автомобиль Opel Astra совершил опрокидывание, в результате которого водитель и четыре несовершеннолетних пассажира получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В свою очередь в прокуратуре республики сообщили, что автомобиль Opel Astra, двигаясь по автодороге в районе села Ароматное, выехал за пределы проезжей части после касательного столкновения с другой машиной.
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происшествия, белогорский район, opel astra, таврида (трасса)
Происшествия, Белогорский район, Opel Astra, Таврида (трасса)
В Крыму в ДТП на трассе "Таврида" пострадали четверо детей

Водителя и четверых детей госпитализировали после ДТП в Белогорском районе Крыма

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Водитель и четверо детей пострадали в ДТП в Белогорском районе Крыма, все госпитализированы, сообщила пресс-служба МВД региона в телеграм-канале ведомства.
Авария произошла на автодороге "Таврида" в районе села Ароматное. Столкнулись два автомобиля Opel. За рулем Opel Zafira был мужчина 1971 года рождения, автомобилем Opel Astra управляла девушка 2004 года рождения.
«
"От удара автомобиль Opel Astra совершил опрокидывание, в результате которого водитель и четыре несовершеннолетних пассажира получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В свою очередь в прокуратуре республики сообщили, что автомобиль Opel Astra, двигаясь по автодороге в районе села Ароматное, выехал за пределы проезжей части после касательного столкновения с другой машиной.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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ПроисшествияБелогорский районOpel AstraТаврида (трасса)
 
 
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