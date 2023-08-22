https://ria.ru/20230822/dtp-1891533651.html
Под Воронежем семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП
Под Воронежем семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП - РИА Новости, 22.08.2023
Под Воронежем семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП
Семилетний ребенок попал в больницу после того, как за рулем квадроцикла врезался в тракторный прицеп в Воронежской области, сообщило во вторник ГУМВД РФ по... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:39
2023-08-22T15:39
2023-08-22T15:39
происшествия
воронеж
воронежская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Семилетний ребенок попал в больницу после того, как за рулем квадроцикла врезался в тракторный прицеп в Воронежской области, сообщило во вторник ГУМВД РФ по региону. "Накануне около 19.00 часов в селе Шувалово Павловского района, по предварительным данным, 7-летний местный житель, управляя квадроциклом Mowgli категории "М", выехал на обочину, вследствие чего не справился с управлением и допустил наезд на стоящее транспортное средство - тракторный прицеп, принадлежащий 84-летнему местному жителю", - говорится в сообщении. В результате дорожного-транспортного происшествия семилетний водитель с травмами был госпитализирован. По факту ДТП сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка. Установлено, что управлять квадроциклом мальчику разрешили родители.
воронеж
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, россия
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Россия
Под Воронежем семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП
В Воронежской области семилетний водитель квадроцикла госпитализирован после ДТП