https://ria.ru/20230822/dtp-1891533651.html

Под Воронежем семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП

Под Воронежем семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП - РИА Новости, 22.08.2023

Под Воронежем семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как за рулем квадроцикла врезался в тракторный прицеп в Воронежской области, сообщило во вторник ГУМВД РФ по... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:39

2023-08-22T15:39

2023-08-22T15:39

происшествия

воронеж

воронежская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Семилетний ребенок попал в больницу после того, как за рулем квадроцикла врезался в тракторный прицеп в Воронежской области, сообщило во вторник ГУМВД РФ по региону. "Накануне около 19.00 часов в селе Шувалово Павловского района, по предварительным данным, 7-летний местный житель, управляя квадроциклом Mowgli категории "М", выехал на обочину, вследствие чего не справился с управлением и допустил наезд на стоящее транспортное средство - тракторный прицеп, принадлежащий 84-летнему местному жителю", - говорится в сообщении. В результате дорожного-транспортного происшествия семилетний водитель с травмами был госпитализирован. По факту ДТП сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка. Установлено, что управлять квадроциклом мальчику разрешили родители.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронеж, воронежская область, россия