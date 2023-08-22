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Под Воронежем семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП - РИА Новости, 22.08.2023
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15:39 22.08.2023
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Под Воронежем семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП
Под Воронежем семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП - РИА Новости, 22.08.2023
Под Воронежем семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП
Семилетний ребенок попал в больницу после того, как за рулем квадроцикла врезался в тракторный прицеп в Воронежской области, сообщило во вторник ГУМВД РФ по... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:39
2023-08-22T15:39
происшествия
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воронежская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Семилетний ребенок попал в больницу после того, как за рулем квадроцикла врезался в тракторный прицеп в Воронежской области, сообщило во вторник ГУМВД РФ по региону. "Накануне около 19.00 часов в селе Шувалово Павловского района, по предварительным данным, 7-летний местный житель, управляя квадроциклом Mowgli категории "М", выехал на обочину, вследствие чего не справился с управлением и допустил наезд на стоящее транспортное средство - тракторный прицеп, принадлежащий 84-летнему местному жителю", - говорится в сообщении. В результате дорожного-транспортного происшествия семилетний водитель с травмами был госпитализирован. По факту ДТП сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка. Установлено, что управлять квадроциклом мальчику разрешили родители.
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происшествия, воронеж, воронежская область, россия
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Россия
Под Воронежем семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП

В Воронежской области семилетний водитель квадроцикла госпитализирован после ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Семилетний ребенок попал в больницу после того, как за рулем квадроцикла врезался в тракторный прицеп в Воронежской области, сообщило во вторник ГУМВД РФ по региону.
«
"Накануне около 19.00 часов в селе Шувалово Павловского района, по предварительным данным, 7-летний местный житель, управляя квадроциклом Mowgli категории "М", выехал на обочину, вследствие чего не справился с управлением и допустил наезд на стоящее транспортное средство - тракторный прицеп, принадлежащий 84-летнему местному жителю", - говорится в сообщении.
В результате дорожного-транспортного происшествия семилетний водитель с травмами был госпитализирован.
По факту ДТП сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка. Установлено, что управлять квадроциклом мальчику разрешили родители.
 
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