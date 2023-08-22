https://ria.ru/20230822/dtp-1891424196.html

В Ростовской области возбудили дело после гибели в ДТП восьми человек

В Ростовской области возбудили дело после гибели в ДТП восьми человек - РИА Новости, 22.08.2023

В Ростовской области возбудили дело после гибели в ДТП восьми человек

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения заведено по факту аварии, в которой погибли восемь человек в Ростовской области, сообщается в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T06:54

2023-08-22T06:54

2023-08-22T09:48

ростовская область

василий голубев

гибдд мвд рф

россия

волгодонской район

происшествия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения заведено по факту аварии, в которой погибли восемь человек в Ростовской области, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России. Четыре ребенка и четыре взрослых погибли в ДТП в Волгодонском районе Ростовской области, на место аварии выехало руководство областного ГИБДД, отмечал губернатор региона Василий Голубев. По словам представителя прокуратуры области, после ДТП надзорное ведомство организовало проверку. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - 15 лет лишения свободы. Как уточняется, следователи и криминалисты провели осмотр места ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230822/pozhar-1891421768.html

ростовская область

россия

волгодонской район

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ростовская область, василий голубев, гибдд мвд рф, россия, волгодонской район, происшествия