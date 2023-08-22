https://ria.ru/20230822/drony-1891522216.html

Главы МИД ФРГ и Эстонии выступили в защиту атак украинских дронов на Россию

Главы МИД ФРГ и Эстонии выступили в защиту атак украинских дронов на Россию - РИА Новости, 22.08.2023

Главы МИД ФРГ и Эстонии выступили в защиту атак украинских дронов на Россию

Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее эстонский коллега Маргус Цахна выступили во вторник в защиту осуществляемых Украиной атак беспилотников на Россию,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:07

2023-08-22T15:07

2023-08-22T15:14

украина

анналена бербок

россия

в мире

эстония

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891524014_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5bfae94777a407d7337c34099ece9aa2.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее эстонский коллега Маргус Цахна выступили во вторник в защиту осуществляемых Украиной атак беспилотников на Россию, включая Москву. На совместной пресс-конференции министров спросили, как они относятся к усиливающейся активности украинских дронов над Москвой, и не опасаются ли они, что это может привести к дальнейшей эскалации конфликта. "У Украины есть закрепленное в Уставе ООН право на защиту своей страны и людей", - отметила Бербок, подчеркнув, что Германия намерена и дальше оказывать военную поддержку Украине. С свою очередь, министр иностранных дел Эстонии заявил, что "Россия ответственна за все, что происходит на Украине, и нужно понимать и поддерживать Украину". Он добавил, что не понимает, в чем может состоять возможная дальнейшая эскалация конфликта. В последние недели участились попытки Украины атаковать территорию России с помощью БПЛА. Так, ранее во вторник в минобороны РФ сообщили, что по два украинских беспилотника были уничтожены над Московской и Брянской областями. Еще два БПЛА были нейтрализованы вблизи Крыма. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230820/ukraina-1891095437.html

https://ria.ru/20230822/retranslyatory-1891432669.html

украина

россия

эстония

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, анналена бербок, россия, в мире, эстония, германия