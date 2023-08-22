Главы МИД ФРГ и Эстонии выступили в защиту атак украинских дронов на Россию
Бербок и глава МИД Эстонии Цахна поддержали атаки украинских БПЛА на Россию
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна и глава МИД Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции в Министерстве иностранных дел в Берлине
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна и глава МИД Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции в Министерстве иностранных дел в Берлине
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее эстонский коллега Маргус Цахна выступили во вторник в защиту осуществляемых Украиной атак беспилотников на Россию, включая Москву.
На совместной пресс-конференции министров спросили, как они относятся к усиливающейся активности украинских дронов над Москвой, и не опасаются ли они, что это может привести к дальнейшей эскалации конфликта.
"У Украины есть закрепленное в Уставе ООН право на защиту своей страны и людей", - отметила Бербок, подчеркнув, что Германия намерена и дальше оказывать военную поддержку Украине.
С свою очередь, министр иностранных дел Эстонии заявил, что "Россия ответственна за все, что происходит на Украине, и нужно понимать и поддерживать Украину". Он добавил, что не понимает, в чем может состоять возможная дальнейшая эскалация конфликта.
В последние недели участились попытки Украины атаковать территорию России с помощью БПЛА. Так, ранее во вторник в минобороны РФ сообщили, что по два украинских беспилотника были уничтожены над Московской и Брянской областями. Еще два БПЛА были нейтрализованы вблизи Крыма.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.