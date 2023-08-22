https://ria.ru/20230822/drg-1891513523.html

В Брянской области отбили атаку украинских диверсантов

В Брянской области отбили атаку украинских диверсантов - РИА Новости, 22.08.2023

В Брянской области отбили атаку украинских диверсантов

Российские силовики отбили атаку украинских диверсантов в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:39

2023-08-22T14:39

2023-08-22T16:33

специальная военная операция на украине

брянская область

климовский район

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

александр богомаз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские силовики отбили атаку украинских диверсантов в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе. Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена", — заявил глава региона.Предыдущая неудачная попытка Киева забросить диверсантов в Брянскую область состоялась 16 августа. Тогда подразделения ФСБ и Минобороны пресекли действия украинской ДРГ в Стародубском районе и уничтожили пять боевиков.ВСУ регулярно обстреливают прилегающие к границе территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.

https://ria.ru/20230809/zaderzhanie-1888990889.html

брянская область

климовский район

россия

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Влада Копылова

брянская область, климовский район, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)