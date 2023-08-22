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В Брянской области отбили атаку украинских диверсантов
В Брянской области отбили атаку украинских диверсантов - РИА Новости, 22.08.2023
В Брянской области отбили атаку украинских диверсантов
Российские силовики отбили атаку украинских диверсантов в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:39
2023-08-22T14:39
2023-08-22T16:33
специальная военная операция на украине
брянская область
климовский район
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские силовики отбили атаку украинских диверсантов в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе. Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена", — заявил глава региона.Предыдущая неудачная попытка Киева забросить диверсантов в Брянскую область состоялась 16 августа. Тогда подразделения ФСБ и Минобороны пресекли действия украинской ДРГ в Стародубском районе и уничтожили пять боевиков.ВСУ регулярно обстреливают прилегающие к границе территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.
https://ria.ru/20230809/zaderzhanie-1888990889.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, климовский район, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Климовский район, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Брянской области отбили атаку украинских диверсантов
Группа диверсантов ВСУ пыталась прорваться в Брянскую область