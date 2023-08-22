https://ria.ru/20230822/dopusk-1891625164.html
Пентагон не ответил о допуске Маска к тайнам после скандала с наркотиками
Пентагон не ответил о допуске Маска к тайнам после скандала с наркотиками - РИА Новости, 22.08.2023
Пентагон не ответил о допуске Маска к тайнам после скандала с наркотиками
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер не ответил, будет ли пересмотрен допуск американского миллиардера Илона Маска к секретным данным после... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T23:19
2023-08-22T23:19
2023-08-22T23:59
в мире
илон маск
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер не ответил, будет ли пересмотрен допуск американского миллиардера Илона Маска к секретным данным после сообщений СМИ об употреблении предпринимателем наркотических веществ. "Из соображений охраны частной жизни мы не можем обсуждать секретный допуск отдельных персон. Я бы посоветовал обратиться в компанию Маска с этим вопросом", - сказал Райдер журналистам. Так он ответил на просьбу прокомментировать перспективы сохранения или потери допуска Маском на фоне сообщений публикации издания New Yorker, где утверждалось, что миллиардер употребляет кетамин, особенно часто в последние годы. Маск сотрудничает с Пентагоном как глава компании SpaceX, а также по теме спутникового интернета Starlink.
https://ria.ru/20230819/pentagon-1890960471.html
https://ria.ru/20230822/dengi-1891624208.html
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в мире, илон маск, министерство обороны сша, патрик райдер, spacex, космос - риа наука
В мире, Илон Маск, Министерство обороны США, Патрик Райдер, SpaceX, Космос - РИА Наука
Пентагон не ответил о допуске Маска к тайнам после скандала с наркотиками
Пентагон отказался обсуждать допуск Маска к тайнам после скандала с наркотиками