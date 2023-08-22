https://ria.ru/20230822/donetsk-1891490941.html

Украинские войска выпустили два кассетных боеприпаса по Донецку

Украинские войска выпустили два кассетных боеприпаса по Донецку - РИА Новости, 22.08.2023

Украинские войска выпустили два кассетных боеприпаса по Донецку

Украинские войска в 12.35 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по районам Донецка, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:17

2023-08-22T13:17

2023-08-22T13:17

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578221897_0:1:717:404_1920x0_80_0_0_f9ae92200df2967436b00bf5d06da1d0.jpg

ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска в 12.35 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщает представительство. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230821/obstrel-1891381428.html

https://ria.ru/20230821/ukraina-1891315302.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия