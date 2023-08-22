https://ria.ru/20230822/dominos-1891534072.html
Тимати выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России
Тимати выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России - РИА Новости, 22.08.2023
Тимати выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России
Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России совместно с ресторатором Антоном Пинским, с которым они уже открыли Stars... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:41
2023-08-22T15:41
2023-08-22T15:57
шоубиз
турция
азербайджан
россия
тимати (тимур юнусов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816586614_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_2083b1fc0faa6891771eeb103caacbf9.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России совместно с ресторатором Антоном Пинским, с которым они уже открыли Stars Coffee (преемник Starbucks в РФ), следует из сообщения рэпера в социальной сети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская). Мастер-франчайзи торговой марки Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии - DP Eurasia – в понедельник объявил о намерении начать процесс банкротства ООО "Пицца Ресторантс" (DPRussia), сообщалось в релизе компании. "В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza, прошу руководство связаться с нами, с Антоном Пинским, и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством", – написал Тимати. Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети. Новыми владельцами российского бизнеса Starbucks стали ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". Открытие первых точек состоялось в августе 2022 года.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230725/restoran-1885975725.html
турция
азербайджан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816586614_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_b12951c16a030909d98f6e6885d0a5f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, азербайджан, россия, тимати (тимур юнусов)
Шоубиз, Турция, Азербайджан, Россия, Тимати (Тимур Юнусов)
Тимати выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России
Тимати совместно с ресторатором Пинским хотят приобрести сеть Domino's Pizza
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России совместно с ресторатором Антоном Пинским, с которым они уже открыли Stars Coffee (преемник Starbucks в РФ), следует из сообщения рэпера в социальной сети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская).
Мастер-франчайзи торговой марки Domino's Pizza в Турции
, России, Азербайджане
и Грузии
- DP Eurasia – в понедельник объявил о намерении начать процесс банкротства ООО "Пицца Ресторантс" (DPRussia), сообщалось в релизе компании.
«
"В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza, прошу руководство связаться с нами, с Антоном Пинским, и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством", – написал Тимати.
Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети.
Новыми владельцами российского бизнеса Starbucks стали ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". Открытие первых точек состоялось в августе 2022 года.
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
Эксперт рассказал, какие рестораны пользуются спросом в России