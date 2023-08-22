https://ria.ru/20230822/dominos-1891534072.html

Тимати выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России

Тимати выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России - РИА Новости, 22.08.2023

Тимати выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России совместно с ресторатором Антоном Пинским, с которым они уже открыли Stars... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:41

2023-08-22T15:41

2023-08-22T15:57

шоубиз

турция

азербайджан

россия

тимати (тимур юнусов)

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России совместно с ресторатором Антоном Пинским, с которым они уже открыли Stars Coffee (преемник Starbucks в РФ), следует из сообщения рэпера в социальной сети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская). Мастер-франчайзи торговой марки Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии - DP Eurasia – в понедельник объявил о намерении начать процесс банкротства ООО "Пицца Ресторантс" (DPRussia), сообщалось в релизе компании. "В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza, прошу руководство связаться с нами, с Антоном Пинским, и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством", – написал Тимати. Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети. Новыми владельцами российского бизнеса Starbucks стали ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". Открытие первых точек состоялось в августе 2022 года.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230725/restoran-1885975725.html

турция

азербайджан

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турция, азербайджан, россия, тимати (тимур юнусов)