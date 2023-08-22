Рейтинг@Mail.ru
Тимати выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:41 22.08.2023 (обновлено: 15:57 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/dominos-1891534072.html
Тимати выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России
Тимати выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России - РИА Новости, 22.08.2023
Тимати выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России
Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России совместно с ресторатором Антоном Пинским, с которым они уже открыли Stars... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:41
2023-08-22T15:57
шоубиз
турция
азербайджан
россия
тимати (тимур юнусов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816586614_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_2083b1fc0faa6891771eeb103caacbf9.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России совместно с ресторатором Антоном Пинским, с которым они уже открыли Stars Coffee (преемник Starbucks в РФ), следует из сообщения рэпера в социальной сети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская). Мастер-франчайзи торговой марки Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии - DP Eurasia – в понедельник объявил о намерении начать процесс банкротства ООО "Пицца Ресторантс" (DPRussia), сообщалось в релизе компании. "В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza, прошу руководство связаться с нами, с Антоном Пинским, и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством", – написал Тимати. Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети. Новыми владельцами российского бизнеса Starbucks стали ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". Открытие первых точек состоялось в августе 2022 года.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230725/restoran-1885975725.html
турция
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816586614_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_b12951c16a030909d98f6e6885d0a5f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, азербайджан, россия, тимати (тимур юнусов)
Шоубиз, Турция, Азербайджан, Россия, Тимати (Тимур Юнусов)
Тимати выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России

Тимати совместно с ресторатором Пинским хотят приобрести сеть Domino's Pizza

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов)
 Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России совместно с ресторатором Антоном Пинским, с которым они уже открыли Stars Coffee (преемник Starbucks в РФ), следует из сообщения рэпера в социальной сети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская).
Мастер-франчайзи торговой марки Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии - DP Eurasia – в понедельник объявил о намерении начать процесс банкротства ООО "Пицца Ресторантс" (DPRussia), сообщалось в релизе компании.
«
"В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza, прошу руководство связаться с нами, с Антоном Пинским, и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством", – написал Тимати.
Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети.
Новыми владельцами российского бизнеса Starbucks стали ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". Открытие первых точек состоялось в августе 2022 года.
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
Ресторан Воронеж в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Эксперт рассказал, какие рестораны пользуются спросом в России
25 июля, 02:36
 
ШоубизТурцияАзербайджанРоссияТимати (Тимур Юнусов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала