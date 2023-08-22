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Из Чечни в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев - РИА Новости, 22.08.2023
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00:52 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/dobrovoltsy-1891409887.html
Из Чечни в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев
Из Чечни в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев - РИА Новости, 22.08.2023
Из Чечни в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев
Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в зону специальной военной операции, сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T00:52
2023-08-22T00:52
россия
грозный
гудермес
магомед даудов
общество
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ГРОЗНЫЙ, 22 авг - РИА Новости. Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в зону специальной военной операции, сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов. "Проводили из международного аэропорта Грозный (Северный) имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова очередную группу добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Это настоящие патриоты и защитники нашего Отечества, готовые в любое время посвятить свою жизнь службе на благо Родины и ее безопасности", - рассказал Даудов в своем телеграм-канале. По его словам, с первых дней спецоперации в Чечню со всех уголков России прибывают тысячи добровольцев, "желающих схлестнуться с врагом". Перед отправкой в зону боевых действий они проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.
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россия, грозный, гудермес, магомед даудов, общество
Россия, Грозный, Гудермес, Магомед Даудов, Общество
Из Чечни в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев

В Чечне сообщили об отправке в зону СВО новой группы добровольцев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 22 авг - РИА Новости. Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в зону специальной военной операции, сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов.
"Проводили из международного аэропорта Грозный (Северный) имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова очередную группу добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Это настоящие патриоты и защитники нашего Отечества, готовые в любое время посвятить свою жизнь службе на благо Родины и ее безопасности", - рассказал Даудов в своем телеграм-канале.
Российская БМП-3 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Добровольцы ЦВО проходят подготовку на современных БМП-3 в зоне СВО
20 июля, 05:11
По его словам, с первых дней спецоперации в Чечню со всех уголков России прибывают тысячи добровольцев, "желающих схлестнуться с врагом". Перед отправкой в зону боевых действий они проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.
 
РоссияГрозныйГудермесМагомед ДаудовОбщество
 
 
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