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Из Чечни в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев
Из Чечни в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев - РИА Новости, 22.08.2023
Из Чечни в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев
Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в зону специальной военной операции, сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T00:52
2023-08-22T00:52
2023-08-22T00:52
россия
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гудермес
магомед даудов
общество
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ГРОЗНЫЙ, 22 авг - РИА Новости. Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в зону специальной военной операции, сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов. "Проводили из международного аэропорта Грозный (Северный) имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова очередную группу добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Это настоящие патриоты и защитники нашего Отечества, готовые в любое время посвятить свою жизнь службе на благо Родины и ее безопасности", - рассказал Даудов в своем телеграм-канале. По его словам, с первых дней спецоперации в Чечню со всех уголков России прибывают тысячи добровольцев, "желающих схлестнуться с врагом". Перед отправкой в зону боевых действий они проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.
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россия, грозный, гудермес, магомед даудов, общество
Россия, Грозный, Гудермес, Магомед Даудов, Общество
Из Чечни в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев
В Чечне сообщили об отправке в зону СВО новой группы добровольцев