https://ria.ru/20230822/dobrovoltsy-1891409887.html

Из Чечни в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев

Из Чечни в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев - РИА Новости, 22.08.2023

Из Чечни в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев

Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в зону специальной военной операции, сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T00:52

2023-08-22T00:52

2023-08-22T00:52

россия

грозный

гудермес

магомед даудов

общество

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ГРОЗНЫЙ, 22 авг - РИА Новости. Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в зону специальной военной операции, сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов. "Проводили из международного аэропорта Грозный (Северный) имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова очередную группу добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Это настоящие патриоты и защитники нашего Отечества, готовые в любое время посвятить свою жизнь службе на благо Родины и ее безопасности", - рассказал Даудов в своем телеграм-канале. По его словам, с первых дней спецоперации в Чечню со всех уголков России прибывают тысячи добровольцев, "желающих схлестнуться с врагом". Перед отправкой в зону боевых действий они проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

https://ria.ru/20230720/dobrovoltsy-1885197137.html

россия

грозный

гудермес

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россия, грозный, гудермес, магомед даудов, общество