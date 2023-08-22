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В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам - РИА Новости, 22.08.2023
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14:57 22.08.2023 (обновлено: 16:20 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/diggery-1891517941.html
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам - РИА Новости, 22.08.2023
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам
В Москве обнаружили тела всех восьми участников экскурсии по поземным коммуникациям, сообщила пресс-служба столичного главка СК. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:57
2023-08-22T16:20
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Москве обнаружили тела всех восьми участников экскурсии по поземным коммуникациям, сообщила пресс-служба столичного главка СК."Следователи приступили к процедуре опознания", — добавили в ведомстве.В воскресенье гид-диггер вместе с группой из семи человек, включая несовершеннолетнюю,спустились в коллектор реки Неглинки в Москве на экскурсию. Пока они были под землей начался ливень. Из-за этого резко поднялся уровень воды, что и привело к трагедии.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. К настоящему моменту задержаны двое фигурантов дела — один из организаторов экскурсии Никита Дубас и гендиректор ООО "Спутник" Александр Ким, который организовывал мероприятия для диггеров. Еще один скрылся в ОАЭ.
https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам

Найдены тела всех восьми погибших участников экскурсии по коллекторам в Москве

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров
Оперативные службы в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Оперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Москве обнаружили тела всех восьми участников экскурсии по поземным коммуникациям, сообщила пресс-служба столичного главка СК.
"Следователи приступили к процедуре опознания", — добавили в ведомстве.
В воскресенье гид-диггер вместе с группой из семи человек, включая несовершеннолетнюю,спустились в коллектор реки Неглинки в Москве на экскурсию. Пока они были под землей начался ливень. Из-за этого резко поднялся уровень воды, что и привело к трагедии.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. К настоящему моменту задержаны двое фигурантов дела — один из организаторов экскурсии Никита Дубас и гендиректор ООО "Спутник" Александр Ким, который организовывал мероприятия для диггеров. Еще один скрылся в ОАЭ.
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Диггер рассказал о коллекторной волне и безопасности на подземной экскурсии
13:35
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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