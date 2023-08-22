https://ria.ru/20230822/diggery-1891409131.html

Следствие установило причастных к гибели диггеров в Москве

Следствие установило причастных к гибели диггеров в Москве - РИА Новости, 22.08.2023

Следствие установило причастных к гибели диггеров в Москве

СК установил лиц, причастных к гибели участников экскурсии по подземным коллекторам в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T00:26

2023-08-22T00:26

2023-08-22T07:51

москва

происшествия

сергей собянин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. СК установил лиц, причастных к гибели участников экскурсии по подземным коллекторам в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."По данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер совместно с группой в составе семи человек осуществил проведение экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве", - говорится в сообщении.Следователи установили трех причастных к организации и проведению смертельной экскурсии. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Ряд лиц объявили в розыск.Следователи провели обыски, всестороннюю помощь им, как отметили в СК, оказывают столичные власти.Как сообщили в ведомстве, на данный момент погибшими числятся четыре человека, в том числе несовершеннолетняя, судьба остальных неизвестна. Поиски оставшихся участников группы продолжаются. Следствие будет просить суд об аресте одного из фигурантов дела.Как уточнил ранее представитель экстренных служб Москвы, в воскресной экскурсии по коллекторам участвовали восемь человек. При этом в СМИ сообщалось, что найдены тела пяти погибших. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Накануне в столице прошли мощные ливни. Всего выпало около трети месячной нормы осадков.

https://radiosputnik.ria.ru/20230821/digger-1891394035.html

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москва, происшествия, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф)