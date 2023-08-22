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Следствие установило причастных к гибели диггеров в Москве - РИА Новости, 22.08.2023
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00:26 22.08.2023 (обновлено: 07:51 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/diggery-1891409131.html
Следствие установило причастных к гибели диггеров в Москве
Следствие установило причастных к гибели диггеров в Москве - РИА Новости, 22.08.2023
Следствие установило причастных к гибели диггеров в Москве
СК установил лиц, причастных к гибели участников экскурсии по подземным коллекторам в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T00:26
2023-08-22T07:51
москва
происшествия
сергей собянин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. СК установил лиц, причастных к гибели участников экскурсии по подземным коллекторам в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."По данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер совместно с группой в составе семи человек осуществил проведение экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве", - говорится в сообщении.Следователи установили трех причастных к организации и проведению смертельной экскурсии. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Ряд лиц объявили в розыск.Следователи провели обыски, всестороннюю помощь им, как отметили в СК, оказывают столичные власти.Как сообщили в ведомстве, на данный момент погибшими числятся четыре человека, в том числе несовершеннолетняя, судьба остальных неизвестна. Поиски оставшихся участников группы продолжаются. Следствие будет просить суд об аресте одного из фигурантов дела.Как уточнил ранее представитель экстренных служб Москвы, в воскресной экскурсии по коллекторам участвовали восемь человек. При этом в СМИ сообщалось, что найдены тела пяти погибших. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Накануне в столице прошли мощные ливни. Всего выпало около трети месячной нормы осадков.
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москва, происшествия, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Сергей Собянин, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие установило причастных к гибели диггеров в Москве

СК РФ сообщил об установлении трех причастных к гибели диггеров в Москве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. СК установил лиц, причастных к гибели участников экскурсии по подземным коллекторам в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
«
"По данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер совместно с группой в составе семи человек осуществил проведение экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве", - говорится в сообщении.
Следователи установили трех причастных к организации и проведению смертельной экскурсии. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Ряд лиц объявили в розыск.
Следователи провели обыски, всестороннюю помощь им, как отметили в СК, оказывают столичные власти.
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Как сообщили в ведомстве, на данный момент погибшими числятся четыре человека, в том числе несовершеннолетняя, судьба остальных неизвестна. Поиски оставшихся участников группы продолжаются. Следствие будет просить суд об аресте одного из фигурантов дела.
Как уточнил ранее представитель экстренных служб Москвы, в воскресной экскурсии по коллекторам участвовали восемь человек. При этом в СМИ сообщалось, что найдены тела пяти погибших. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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