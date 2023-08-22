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Конгресс поддержит запрос Байдена о выделении денег Киеву, уверен Салливан - РИА Новости, 22.08.2023
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23:11 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/dengi-1891624208.html
Конгресс поддержит запрос Байдена о выделении денег Киеву, уверен Салливан
Конгресс поддержит запрос Байдена о выделении денег Киеву, уверен Салливан - РИА Новости, 22.08.2023
Конгресс поддержит запрос Байдена о выделении денег Киеву, уверен Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность в том, что американский конгресс поддержит запрос главы Белого дома Джо... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T23:11
2023-08-22T23:11
в мире
украина
джо байден
нато
всемирный банк
джейк салливан
россия
киев
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность в том, что американский конгресс поддержит запрос главы Белого дома Джо Байдена о выделении дополнительных средств на различные нужды для Украины, включая военную помощь. "Мы верим, что там (в конгрессе США - ред.) будет поддержка… хотя и присутствуют некоторые диссидентские голоса, мы верим, что в ядре сохраняется сильный двухпартийный фундамент поддержки нашей политики по Украине", - сообщил он журналистам на брифинге. Салливан подчеркнул, что на ключевых позициях в палате представителей и сенате присутствует уверенная поддержка со стороны республиканцев и демократов сохранения нынешнего курса Вашингтона. Ранее в августе Байден направил запрос к конгрессу о новых ассигнованиях для помощи Украине и на другие цели. В рамках запроса сумма на поддержку Киева превзошла обращение о финансировании для решения внутренних проблем Штатов - из 40 затребованных миллиардов долларов 24 предназначены Киеву. В частности, Байден запросил у конгресса дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда долларов. Кроме того, он просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230822/transh-1891516738.html
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в мире, украина, джо байден, нато, всемирный банк, джейк салливан, россия, киев, сергей лавров
В мире, Украина, Джо Байден, НАТО, Всемирный банк, Джейк Салливан, Россия, Киев, Сергей Лавров
Конгресс поддержит запрос Байдена о выделении денег Киеву, уверен Салливан

Салливан уверен, что конгресс поддержит запрос Байдена о выделении денег Украине

© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность в том, что американский конгресс поддержит запрос главы Белого дома Джо Байдена о выделении дополнительных средств на различные нужды для Украины, включая военную помощь.
«
"Мы верим, что там (в конгрессе США - ред.) будет поддержка… хотя и присутствуют некоторые диссидентские голоса, мы верим, что в ядре сохраняется сильный двухпартийный фундамент поддержки нашей политики по Украине", - сообщил он журналистам на брифинге.
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Салливан подчеркнул, что на ключевых позициях в палате представителей и сенате присутствует уверенная поддержка со стороны республиканцев и демократов сохранения нынешнего курса Вашингтона.
Ранее в августе Байден направил запрос к конгрессу о новых ассигнованиях для помощи Украине и на другие цели. В рамках запроса сумма на поддержку Киева превзошла обращение о финансировании для решения внутренних проблем Штатов - из 40 затребованных миллиардов долларов 24 предназначены Киеву.
В частности, Байден запросил у конгресса дополнительные средства на военную помощь Украине в размере 13,1 миллиарда долларов. Кроме того, он просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов на помощь Украине по линии Всемирного банка.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаДжо БайденНАТОВсемирный банкДжейк СалливанРоссияКиевСергей Лавров
 
 
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