https://ria.ru/20230822/chs-1891447322.html

В поселке в Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара

В поселке в Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара - РИА Новости, 22.08.2023

В поселке в Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара

Режим ЧС ввели в Красноармейском сельском поселении Ростовской области, в районе которого горит лес, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:00

2023-08-22T10:00

2023-08-22T10:00

происшествия

ростовская область

орловский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Режим ЧС ввели в Красноармейском сельском поселении Ростовской области, в районе которого горит лес, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО. Пожар в Зимовниковском лесничестве на территории Орловского района был зафиксирован в понедельник вечером на площади 1 гектар, позже он распространился на 20 гектаров. По оперативным данным на утро вторника, площадь пожара составляет 192 гектара, в том числе 60 гектаров пройдено верховым пожаром. По данным департамента, пожар возник из-за возгорания в соседнем лесном массиве, которое уже ликвидировано. Изначально загорелся дубовый массив в западной части, затем пожар развивался преимущественно в северо-восточном направлении в сторону населенного пункта Русский. "В связи с нестабильной лесопожарной обстановкой в лесах, граничащих с населенным пунктом - хутором Русский Красноармейского сельского поселения Орловского района... на территории Красноармейского сельского поселения с 20.00 (понедельника) введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что угрозы населенным пунктам в настоящее время нет.

https://ria.ru/20230822/pozhar-1891432554.html

ростовская область

орловский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростовская область, орловский район