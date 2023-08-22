https://ria.ru/20230822/chs-1891447322.html
В поселке в Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара
В поселке в Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара - РИА Новости, 22.08.2023
В поселке в Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара
Режим ЧС ввели в Красноармейском сельском поселении Ростовской области, в районе которого горит лес, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:00
2023-08-22T10:00
2023-08-22T10:00
происшествия
ростовская область
орловский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Режим ЧС ввели в Красноармейском сельском поселении Ростовской области, в районе которого горит лес, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО. Пожар в Зимовниковском лесничестве на территории Орловского района был зафиксирован в понедельник вечером на площади 1 гектар, позже он распространился на 20 гектаров. По оперативным данным на утро вторника, площадь пожара составляет 192 гектара, в том числе 60 гектаров пройдено верховым пожаром. По данным департамента, пожар возник из-за возгорания в соседнем лесном массиве, которое уже ликвидировано. Изначально загорелся дубовый массив в западной части, затем пожар развивался преимущественно в северо-восточном направлении в сторону населенного пункта Русский. "В связи с нестабильной лесопожарной обстановкой в лесах, граничащих с населенным пунктом - хутором Русский Красноармейского сельского поселения Орловского района... на территории Красноармейского сельского поселения с 20.00 (понедельника) введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что угрозы населенным пунктам в настоящее время нет.
https://ria.ru/20230822/pozhar-1891432554.html
ростовская область
орловский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, орловский район
Происшествия, Ростовская область, Орловский район
В поселке в Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара
В сельском поселении под Ростовом-на-Дону ввели режим ЧС из-за лесного пожара
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Режим ЧС ввели в Красноармейском сельском поселении Ростовской области, в районе которого горит лес, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО.
Пожар в Зимовниковском лесничестве на территории Орловского района
был зафиксирован в понедельник вечером на площади 1 гектар, позже он распространился на 20 гектаров. По оперативным данным на утро вторника, площадь пожара составляет 192 гектара, в том числе 60 гектаров пройдено верховым пожаром.
По данным департамента, пожар возник из-за возгорания в соседнем лесном массиве, которое уже ликвидировано. Изначально загорелся дубовый массив в западной части, затем пожар развивался преимущественно в северо-восточном направлении в сторону населенного пункта Русский.
"В связи с нестабильной лесопожарной обстановкой в лесах, граничащих с населенным пунктом - хутором Русский Красноармейского сельского поселения Орловского района... на территории Красноармейского сельского поселения с 20.00 (понедельника) введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что угрозы населенным пунктам в настоящее время нет.
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