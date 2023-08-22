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На трех южных российских морях прогнозируют высокий риск ЧП из-за жары - РИА Новости, 22.08.2023
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02:51 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/chp-1891415384.html
На трех южных российских морях прогнозируют высокий риск ЧП из-за жары
На трех южных российских морях прогнозируют высокий риск ЧП из-за жары - РИА Новости, 22.08.2023
На трех южных российских морях прогнозируют высокий риск ЧП из-за жары
Высокий риск возникновения происшествий на воде, в том числе с маломерными судами, прогнозируется в последней декаде августа на Черном, Азовском и Каспийском... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T02:51
2023-08-22T02:51
балтийское море
каспийское море
внии гочс
калининградская область
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Высокий риск возникновения происшествий на воде, в том числе с маломерными судами, прогнозируется в последней декаде августа на Черном, Азовском и Каспийском морях из-за аномальной жары и наплыва отдыхающих, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Ученые института предупреждают, что из-за аномально жаркой погоды в последней декаде месяца и прогнозируемого роста количества отдыхающих на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей повышаются риски возникновения происшествий на водных объектах, в том числе с маломерными судами", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что аналогичные риски также ожидаются в Калининградской области, где вода в заливах Балтийского моря прогрелась до 22 градусов.
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балтийское море
каспийское море
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балтийское море, каспийское море, внии гочс, калининградская область
Балтийское море, Каспийское море, ВНИИ ГОЧС, Калининградская область
На трех южных российских морях прогнозируют высокий риск ЧП из-за жары

На Черном, Азовском и Каспийском морях прогнозируют высокий риск ЧП из-за жары

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Высокий риск возникновения происшествий на воде, в том числе с маломерными судами, прогнозируется в последней декаде августа на Черном, Азовском и Каспийском морях из-за аномальной жары и наплыва отдыхающих, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Ученые института предупреждают, что из-за аномально жаркой погоды в последней декаде месяца и прогнозируемого роста количества отдыхающих на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей повышаются риски возникновения происшествий на водных объектах, в том числе с маломерными судами", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Ученые института отмечают, что аналогичные риски также ожидаются в Калининградской области, где вода в заливах Балтийского моря прогрелась до 22 градусов.
 
Балтийское мореКаспийское мореВНИИ ГОЧСКалининградская область
 
 
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