https://ria.ru/20230822/chernyshenko-1891478259.html
Вице-премьер Чернышенко проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил СибГУТИ
Вице-премьер Чернышенко проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил СибГУТИ - РИА Новости, 22.08.2023
Вице-премьер Чернышенко проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил СибГУТИ
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Новосибирскую область с губернатором Андреем Травниковым проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:17
2023-08-22T12:17
2023-08-22T12:34
новосибирская область
дмитрий чернышенко
андрей травников
сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
общество
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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Новосибирскую область с губернатором Андреем Травниковым проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), сообщает облправительство. Открытая 13 августа ледовая "Сибирь-Арена" построена по индивидуальному проекту с использованием импортозамещающих технологий и оборудования отечественных производителей. Площадь стадиона составляет 72 тысячи квадратных метров – это самое большое спортивное сооружение за Уралом. Споркомплекс создан по поручению президента России в рамках реализации проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". "В крупных городах каждого федерального округа, включая УрФО и СФО, создается современная, отвечающая всем стандартам спортивная инфраструктура. Это позволит проводить крупные международные соревнования не только в центральной, но и азиатской части России. А гости таких мероприятий получат возможность узнать нашу страну лучше и познакомиться с её богатой культурой", – сказал Чернышенко. В ходе посещения Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики вице-премьер РФ и губернатор обсудили вопросы внедрения в промышленное производство разработок ученых вуза. "Подведомственному вузу Минцифры необходимо максимально соответствовать потребностям индустриальных партнеров и отрасли. Такой подход обеспечит востребованность образования среди абитуриентов и будет способствовать снижению дефицита ИТ-специалистов на рынке", – отметил Чернышенко. Он поручил найти индустриальных партнёров для разработок СибГУТИ, в частности, для системы быстрой зарядки беспилотников. В свою очередь Андрей Травников отметил, что правительство области создает все условия для развития производства наукоемкой продукции, разработанной в регионе. "У СибГУТИ есть несколько индустриальных партнеров, и мы готовы делать все, чтобы приземлить производство компаний, работающих с университетом, в Новосибирской области", – сказал губернатор.
https://ria.ru/20230808/stroitelstvo-1888826879.html
https://ria.ru/20230816/marketpleys-1890326536.html
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новосибирская область, дмитрий чернышенко, андрей травников, сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, общество
Новосибирская область, Дмитрий Чернышенко, Андрей Травников, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Общество
Вице-премьер Чернышенко проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил СибГУТИ
Вице-премьер Чернышенко вместе проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил СибГУТИ
НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Новосибирскую область с губернатором Андреем Травниковым проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), сообщает облправительство.
Открытая 13 августа ледовая "Сибирь-Арена" построена по индивидуальному проекту с использованием импортозамещающих технологий и оборудования отечественных производителей. Площадь стадиона составляет 72 тысячи квадратных метров – это самое большое спортивное сооружение за Уралом
. Споркомплекс создан по поручению президента России в рамках реализации проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".
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"В крупных городах каждого федерального округа, включая УрФО и СФО, создается современная, отвечающая всем стандартам спортивная инфраструктура. Это позволит проводить крупные международные соревнования не только в центральной, но и азиатской части России. А гости таких мероприятий получат возможность узнать нашу страну лучше и познакомиться с её богатой культурой", – сказал Чернышенко.
В ходе посещения Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики
вице-премьер РФ и губернатор обсудили вопросы внедрения в промышленное производство разработок ученых вуза.
"Подведомственному вузу Минцифры необходимо максимально соответствовать потребностям индустриальных партнеров и отрасли. Такой подход обеспечит востребованность образования среди абитуриентов и будет способствовать снижению дефицита ИТ-специалистов на рынке", – отметил Чернышенко. Он поручил найти индустриальных партнёров для разработок СибГУТИ, в частности, для системы быстрой зарядки беспилотников.
В свою очередь Андрей Травников отметил, что правительство области создает все условия для развития производства наукоемкой продукции, разработанной в регионе. "У СибГУТИ есть несколько индустриальных партнеров, и мы готовы делать все, чтобы приземлить производство компаний, работающих с университетом, в Новосибирской области", – сказал губернатор.
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