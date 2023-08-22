Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Чернышенко проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил СибГУТИ - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 22.08.2023 (обновлено: 12:34 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/chernyshenko-1891478259.html
Вице-премьер Чернышенко проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил СибГУТИ
Вице-премьер Чернышенко проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил СибГУТИ - РИА Новости, 22.08.2023
Вице-премьер Чернышенко проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил СибГУТИ
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Новосибирскую область с губернатором Андреем Травниковым проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:17
2023-08-22T12:34
новосибирская область
дмитрий чернышенко
андрей травников
сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889230892_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_544d84373a6bedf7b7002ee013a76dbb.jpg
НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Новосибирскую область с губернатором Андреем Травниковым проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), сообщает облправительство. Открытая 13 августа ледовая "Сибирь-Арена" построена по индивидуальному проекту с использованием импортозамещающих технологий и оборудования отечественных производителей. Площадь стадиона составляет 72 тысячи квадратных метров – это самое большое спортивное сооружение за Уралом. Споркомплекс создан по поручению президента России в рамках реализации проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". "В крупных городах каждого федерального округа, включая УрФО и СФО, создается современная, отвечающая всем стандартам спортивная инфраструктура. Это позволит проводить крупные международные соревнования не только в центральной, но и азиатской части России. А гости таких мероприятий получат возможность узнать нашу страну лучше и познакомиться с её богатой культурой", – сказал Чернышенко. В ходе посещения Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики вице-премьер РФ и губернатор обсудили вопросы внедрения в промышленное производство разработок ученых вуза. "Подведомственному вузу Минцифры необходимо максимально соответствовать потребностям индустриальных партнеров и отрасли. Такой подход обеспечит востребованность образования среди абитуриентов и будет способствовать снижению дефицита ИТ-специалистов на рынке", – отметил Чернышенко. Он поручил найти индустриальных партнёров для разработок СибГУТИ, в частности, для системы быстрой зарядки беспилотников. В свою очередь Андрей Травников отметил, что правительство области создает все условия для развития производства наукоемкой продукции, разработанной в регионе. "У СибГУТИ есть несколько индустриальных партнеров, и мы готовы делать все, чтобы приземлить производство компаний, работающих с университетом, в Новосибирской области", – сказал губернатор.
https://ria.ru/20230808/stroitelstvo-1888826879.html
https://ria.ru/20230816/marketpleys-1890326536.html
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889230892_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_9c4b6cf4b9c933b3f670318e59cb622f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирская область, дмитрий чернышенко, андрей травников, сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, общество
Новосибирская область, Дмитрий Чернышенко, Андрей Травников, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Общество
Вице-премьер Чернышенко проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил СибГУТИ

Вице-премьер Чернышенко вместе проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил СибГУТИ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛедовый дворец спорта "Сибирь-Арена"
Ледовый дворец спорта Сибирь-Арена - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ледовый дворец спорта "Сибирь-Арена". Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Новосибирскую область с губернатором Андреем Травниковым проверил работу "Сибирь-Арены" и посетил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), сообщает облправительство.
Открытая 13 августа ледовая "Сибирь-Арена" построена по индивидуальному проекту с использованием импортозамещающих технологий и оборудования отечественных производителей. Площадь стадиона составляет 72 тысячи квадратных метров – это самое большое спортивное сооружение за Уралом. Споркомплекс создан по поручению президента России в рамках реализации проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".
Строительство жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Новосибирская область показывает рекордные объемы ввода жилья
8 августа, 12:44
"В крупных городах каждого федерального округа, включая УрФО и СФО, создается современная, отвечающая всем стандартам спортивная инфраструктура. Это позволит проводить крупные международные соревнования не только в центральной, но и азиатской части России. А гости таких мероприятий получат возможность узнать нашу страну лучше и познакомиться с её богатой культурой", – сказал Чернышенко.
В ходе посещения Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики вице-премьер РФ и губернатор обсудили вопросы внедрения в промышленное производство разработок ученых вуза.
"Подведомственному вузу Минцифры необходимо максимально соответствовать потребностям индустриальных партнеров и отрасли. Такой подход обеспечит востребованность образования среди абитуриентов и будет способствовать снижению дефицита ИТ-специалистов на рынке", – отметил Чернышенко. Он поручил найти индустриальных партнёров для разработок СибГУТИ, в частности, для системы быстрой зарядки беспилотников.
В свою очередь Андрей Травников отметил, что правительство области создает все условия для развития производства наукоемкой продукции, разработанной в регионе. "У СибГУТИ есть несколько индустриальных партнеров, и мы готовы делать все, чтобы приземлить производство компаний, работающих с университетом, в Новосибирской области", – сказал губернатор.
Вид с перевала Чике-Таман в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В Новосибирске разработали маркетплейс локаций для путешествий
16 августа, 06:14
 
Новосибирская областьДмитрий ЧернышенкоАндрей ТравниковСибирский государственный университет телекоммуникаций и информатикиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала