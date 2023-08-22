https://ria.ru/20230822/chernyshenko-1891477593.html

Россия должна стать лидером в сквозных технологиях, заявил Чернышенко

Россия должна стать лидером в сквозных технологиях, заявил Чернышенко - РИА Новости, 22.08.2023

Россия должна стать лидером в сквозных технологиях, заявил Чернышенко

Россия до 2030 года планирует достичь паритета со странами-лидерами в критических технологиях, а в сквозных – самой стать мировым лидером, заявил вице-премьер... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:15

2023-08-22T12:15

2023-08-22T12:15

технологии

россия

дмитрий чернышенко

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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Россия до 2030 года планирует достичь паритета со странами-лидерами в критических технологиях, а в сквозных – самой стать мировым лидером, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на форуме "Технопром 2023" в Новосибирске. Он напомнил, что в рамках санкционных ограничений был введен запрет на экспорт в Россию широкого круга товаров и технологий - их стало очень сложно импортировать, в том числе через третьи страны. Достаточным условием достижения технологического суверенитета по классике является наличие критических и сквозных технологий, отметил вице-премьер. "Нет задачи замкнуться и все делать у себя внутри, но обладать технологиями и в любой момент быть готовыми их масштабировать и воспроизвести – это как раз и есть технологический суверенитет. В критических задачах мы ставим цель достичь паритета со странами-лидерами, а в сквозных наша задача самим стать мировыми лидерами до 2030 года. У нас есть четкий набор, перечень этих сквозных технологий, по которым мы это лидерство должны обеспечить", - сказал Чернышенко. Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.

https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803266924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, россия, дмитрий чернышенко