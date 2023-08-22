https://ria.ru/20230822/chelyabinsk-1891574760.html

В Челябинске не зафиксировали превышения выбросов вредных веществ в воздух

В Челябинске не зафиксировали превышения выбросов вредных веществ в воздух - РИА Новости, 22.08.2023

В Челябинске не зафиксировали превышения выбросов вредных веществ в воздух

Превышения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух после нештатной ситуации с выходом взвеси запыленного воздуха на Челябинском металлургическом комбинате РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:07

2023-08-22T18:07

2023-08-22T18:10

челябинская область

челябинский металлургический комбинат

челябинск

происшествия

мечел

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг – РИА Новости. Превышения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух после нештатной ситуации с выходом взвеси запыленного воздуха на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) не зафиксировано, сообщила пресс-служба минэкологии региона. Как сообщал Челябинский металлургический комбинат (входит в холдинг "Мечел"), 22 августа произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился "обрыв" летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт. Оранжевый цвет появившегося дыма обусловлен наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия. В данный момент технологический процесс восстановлен, проводится служебное расследование. "Согласно единой системе мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, в том числе показаниям постов, находящихся в зоне влияния источников выбросов предприятий группы компаний "Мечел", в данный момент превышений нет. Для взятия дополнительных проб воздуха на место выехала передвижная лаборатория Центра экологического мониторинга Челябинской области", - говорится в сообщении министерства. По информации Челябинского гидрометцентра, 21-22 августа в Челябинске наблюдался и наблюдается ветер преимущественно северо-западного направления (1-5 м/с). Таким образом, ветровой перенос примесей от источников промплощадки "Мечел" на зону жилой застройки Металлургического района маловероятен, поясняет минэкологии. Оценка экологического вреда, нанесенного окружающей среде в пределах предприятия, уточняется руководством компании, добавляется в сообщении. Министерство экологии Челябинской области и уполномоченные органы держат ситуацию на особом контроле, система мониторинга качества атмосферного воздуха в Челябинской области работает в круглосуточном режиме.

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челябинская область, челябинский металлургический комбинат, челябинск, происшествия, мечел