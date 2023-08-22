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Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму - РИА Новости, 22.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 22.08.2023 (обновлено: 18:21 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/budanov-1891549321.html
Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму
Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму - РИА Новости, 22.08.2023
Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму
Глава главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, пригрозил новыми ударами... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:42
2023-08-22T18:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны украины
безопасность
украина
республика крым
в мире
россия
киев
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, пригрозил новыми ударами по Крыму, его слова приводит агентство УНИАН.По его словам, киевский режим хочет уничтожать на полуострове все российское. &quot;Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите&quot;, — заявил Буданов.В июле глава ГУР в комментарии украинскому телеканалу ТСН заявил, что ВСУ скоро зайдут в Крым. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны республики имеют свою сеть в России, и пригрозил, что количество атак при помощи беспилотников по территории страны будет расти.Глава СБУ Василий Малюк на прошлой неделе признал, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту. Он также признал, что для его осуществления Киев "использовал втемную" многих людей.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры, водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель грузовика. В ФСБ сразу заявили, что за терактом стоит киевский режим, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность.Второй теракт произошел в ночь на 17 июля: Крымский мост подвергся атаке двух надводных беспилотников. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Автомобильная часть моста получила повреждение, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html
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Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны Украины, Безопасность, Украина, Республика Крым, В мире, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Михаил Подоляк, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, ФСБ
Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму

Глава ГУР МО Украины Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, пригрозил новыми ударами по Крыму, его слова приводит агентство УНИАН.
По его словам, киевский режим хочет уничтожать на полуострове все российское.
«

"Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите", — заявил Буданов.

В июле глава ГУР в комментарии украинскому телеканалу ТСН заявил, что ВСУ скоро зайдут в Крым. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны республики имеют свою сеть в России, и пригрозил, что количество атак при помощи беспилотников по территории страны будет расти.
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ВСУ нанесли удар по мостам в Херсонской области и Крыму
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Глава СБУ Василий Малюк на прошлой неделе признал, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту. Он также признал, что для его осуществления Киев "использовал втемную" многих людей.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры, водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель грузовика. В ФСБ сразу заявили, что за терактом стоит киевский режим, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность.
Второй теракт произошел в ночь на 17 июля: Крымский мост подвергся атаке двух надводных беспилотников. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Автомобильная часть моста получила повреждение, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны УкраиныБезопасностьУкраинаРеспублика КрымВ миреРоссияКиевВладимир ЗеленскийКирилл БудановМихаил ПодолякСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныФСБ
 
 
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