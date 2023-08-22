https://ria.ru/20230822/budanov-1891549321.html

Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму

Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму - РИА Новости, 22.08.2023

Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму

Глава главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, пригрозил новыми ударами... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:42

2023-08-22T16:42

2023-08-22T18:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, пригрозил новыми ударами по Крыму, его слова приводит агентство УНИАН.По его словам, киевский режим хочет уничтожать на полуострове все российское. "Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите", — заявил Буданов.В июле глава ГУР в комментарии украинскому телеканалу ТСН заявил, что ВСУ скоро зайдут в Крым. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны республики имеют свою сеть в России, и пригрозил, что количество атак при помощи беспилотников по территории страны будет расти.Глава СБУ Василий Малюк на прошлой неделе признал, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту. Он также признал, что для его осуществления Киев "использовал втемную" многих людей.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры, водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель грузовика. В ФСБ сразу заявили, что за терактом стоит киевский режим, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность.Второй теракт произошел в ночь на 17 июля: Крымский мост подвергся атаке двух надводных беспилотников. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Автомобильная часть моста получила повреждение, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html

https://ria.ru/20230822/jassm-1891444661.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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