https://ria.ru/20230822/briks-1891602937.html

Президент Бразилии высказался о создании единой валюты БРИКС

Президент Бразилии высказался о создании единой валюты БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023

Президент Бразилии высказался о создании единой валюты БРИКС

Создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные валюты, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T20:06

2023-08-22T20:06

2023-08-22T20:27

бразилия

россия

луис инасиу лула да силва

александр бабаков

брикс

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891605091_0:252:3193:2048_1920x0_80_0_0_06a8477217f83c1a4a73567e35833b46.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг - РИА Новости. Создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные валюты, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Я защищаю введение единицы расчета в торговли между странами БРИКС, которая не заменит наши национальные валюты", - сказал он, выступая на саммите БРИКС. Лула да Силва уже неоднократно предлагал ввести на территории БРИКС альтернативную доллару валюту. В конце марта заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил, что страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты. По его мнению, эта валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей.

https://ria.ru/20230822/valyuta-1891426454.html

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бразилия, россия, луис инасиу лула да силва, александр бабаков, брикс, госдума рф