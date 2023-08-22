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Президент Бразилии высказался о создании единой валюты БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
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20:06 22.08.2023 (обновлено: 20:27 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/briks-1891602937.html
Президент Бразилии высказался о создании единой валюты БРИКС
Президент Бразилии высказался о создании единой валюты БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
Президент Бразилии высказался о создании единой валюты БРИКС
Создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные валюты, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T20:06
2023-08-22T20:27
бразилия
россия
луис инасиу лула да силва
александр бабаков
брикс
госдума рф
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг - РИА Новости. Создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные валюты, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Я защищаю введение единицы расчета в торговли между странами БРИКС, которая не заменит наши национальные валюты", - сказал он, выступая на саммите БРИКС. Лула да Силва уже неоднократно предлагал ввести на территории БРИКС альтернативную доллару валюту. В конце марта заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил, что страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты. По его мнению, эта валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей.
https://ria.ru/20230822/valyuta-1891426454.html
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бразилия, россия, луис инасиу лула да силва, александр бабаков, брикс, госдума рф
Бразилия, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Александр Бабаков, БРИКС, Госдума РФ
Президент Бразилии высказался о создании единой валюты БРИКС

Лула да Силва: создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР
Участники бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг - РИА Новости. Создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные валюты, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Я защищаю введение единицы расчета в торговли между странами БРИКС, которая не заменит наши национальные валюты", - сказал он, выступая на саммите БРИКС.
Лула да Силва уже неоднократно предлагал ввести на территории БРИКС альтернативную доллару валюту.
В конце марта заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил, что страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты. По его мнению, эта валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей.
Флажки стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Экономист не увидел смысла в создании единой валюты БРИКС
Вчера, 07:38
 
БразилияРоссияЛуис Инасиу Лула да СилваАлександр БабаковБРИКСГосдума РФ
 
 
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