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Президент Бразилии высказался о создании единой валюты БРИКС
Президент Бразилии высказался о создании единой валюты БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
Президент Бразилии высказался о создании единой валюты БРИКС
Создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные валюты, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T20:06
2023-08-22T20:06
2023-08-22T20:27
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брикс
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг - РИА Новости. Создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные валюты, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Я защищаю введение единицы расчета в торговли между странами БРИКС, которая не заменит наши национальные валюты", - сказал он, выступая на саммите БРИКС. Лула да Силва уже неоднократно предлагал ввести на территории БРИКС альтернативную доллару валюту. В конце марта заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил, что страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты. По его мнению, эта валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землей.
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бразилия, россия, луис инасиу лула да силва, александр бабаков, брикс, госдума рф
Бразилия, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Александр Бабаков, БРИКС, Госдума РФ
Президент Бразилии высказался о создании единой валюты БРИКС
Лула да Силва: создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные