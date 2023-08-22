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Путин обратился к участникам делового форума БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
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19:26 22.08.2023 (обновлено: 20:22 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/briks-1891595595.html
Путин обратился к участникам делового форума БРИКС
Путин обратился к участникам делового форума БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
Путин обратился к участникам делового форума БРИКС
Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам делового форума БРИКС. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:26
2023-08-22T20:22
россия
москва
владимир путин
брикс
африка
экономика
оон
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам делового форума БРИКС.Задачи союзаПрезидент отметил, что странам союза сегодня приходится решать сложные задачи. Речь идет об обеспечении постпандемийного восстановления экономик, повышении благосостояния граждан, модернизации промышленности, выстраивании эффективных транспортно-логистических цепочек и стимулировании справедливого трансфера технологий.&quot;Решать все эти сложные, комплексные задачи приходится на фоне все более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических, продовольственных рынков, в условиях значительного инфляционного давления, вызванного в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной эмиссии для сглаживания издержек пандемии, что провоцирует накопление частного и государственного долга&quot;, — сказал Путин.Торговля и инвестицииГлава государства подчеркнул, что члены БРИКС сотрудничают на принципах равноправия и партнерской поддержки. Он добавил, что за прошедшее десятилетие взаимные капиталовложения стран союза увеличились в шесть раз. Их инвестиции в целом в глобальную экономику выросли в два раза, а совокупный экспорт достиг 20 процентов от общемирового показателя, уточнил президент.В свою очередь, торговый оборот России со странами БРИКС превысил 230 миллиардов долларов. При этом в сложившихся условиях Москва переориентирует транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, включая государства БРИКС, отметил президент. Он также назвал логичным то, что одним из приоритетов сотрудничества "пятерки" в целом стало укрепление взаимосвязанности, создание новых устойчивых транспортных магистралей. Среди флагманских российских проектов Путин отметил Северный морской путь и новый международный транспортный коридор "Север — Юг"."Эти две сквозные артерии призваны обеспечить кратчайшие и наиболее экономически оптимальные торговые пути, связывающие крупные промышленные, сельскохозяйственные и энергетические узлы с потребительскими рынками", — подчеркнул президент.Отказ от доллараПутин также назвал необратимым процесс дедолларизации хозяйственных связей между странами БРИКС.&quot;Набирает силу объективный необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля&quot;, — отметил он.По словам президента, доля американской валюты в экспортно-импортных операциях между членами союза неуклонно снижается и в прошлом году составила всего лишь 28,7 процента.Продовольственные проблемы и зерновая сделкаГлава государства также заявил, что Москва выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросу надежного и бесперебойного обеспечения мировых рынков продовольствием и энергоресурсами. Он добавил, что Россия последовательно наращивает поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в страны Глобального Юга. Кроме того, Москва вносит весомый вклад в укрепление глобальной продовольственной и энергетической безопасности, в решение острых гуманитарных проблем, а также в борьбу с голодом и бедностью в нуждающихся государствах, отметил Путин.Тем не менее некоторые страны мешают России поставлять зерно и удобрения на мировые рынки, сказал президент."России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Это отчетливо проявилось при реализации так называемой зерновой сделки, заключенной с участием Секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам", — подчеркнул глава государства.Он добавил, что в рамках сделки не было выполнено ни одного обязательства перед Москвой. Речь идет о выводе из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки.&quot;Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались. Препятствовали даже безвозмездной передаче нами заблокированных в европейских портах минеральных удобрений, хотя речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе&quot;, — отметил Путин.Он также заявил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке при реальном выполнении обязательств перед ней.Что касается стран Африки, то переговоры о поставках зерна на безвозмездной основе близки к завершению, отметил глава государства. Он добавил, что Россия в состоянии заместить украинскую продукцию как на коммерческой основе, так и в виде бесплатной помощи нуждающимся государствам.Путин также выразил уверенность, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, направленную на углубление контактов между предпринимателями и реализацию новых проектов. В заключение он пригласил бизнесменов из стран союза на Восточный экономический форум, который состоится 10-13 сентября во Владивостоке.
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LIVE: Выступление Владимира Путина в первый день саммита БРИКС
LIVE: Выступление Владимира Путина в первый день саммита БРИКС
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Путин обратился к участникам делового форума БРИКС

Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам делового форума БРИКС

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам делового форума БРИКС.

Задачи союза

Президент отметил, что странам союза сегодня приходится решать сложные задачи. Речь идет об обеспечении постпандемийного восстановления экономик, повышении благосостояния граждан, модернизации промышленности, выстраивании эффективных транспортно-логистических цепочек и стимулировании справедливого трансфера технологий.
«

"Решать все эти сложные, комплексные задачи приходится на фоне все более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических, продовольственных рынков, в условиях значительного инфляционного давления, вызванного в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной эмиссии для сглаживания издержек пандемии, что провоцирует накопление частного и государственного долга", — сказал Путин.

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Торговля и инвестиции

Глава государства подчеркнул, что члены БРИКС сотрудничают на принципах равноправия и партнерской поддержки. Он добавил, что за прошедшее десятилетие взаимные капиталовложения стран союза увеличились в шесть раз. Их инвестиции в целом в глобальную экономику выросли в два раза, а совокупный экспорт достиг 20 процентов от общемирового показателя, уточнил президент.
В свою очередь, торговый оборот России со странами БРИКС превысил 230 миллиардов долларов. При этом в сложившихся условиях Москва переориентирует транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, включая государства БРИКС, отметил президент.
Он также назвал логичным то, что одним из приоритетов сотрудничества "пятерки" в целом стало укрепление взаимосвязанности, создание новых устойчивых транспортных магистралей. Среди флагманских российских проектов Путин отметил Северный морской путь и новый международный транспортный коридор "Север — Юг".
«
"Эти две сквозные артерии призваны обеспечить кратчайшие и наиболее экономически оптимальные торговые пути, связывающие крупные промышленные, сельскохозяйственные и энергетические узлы с потребительскими рынками", — подчеркнул президент.
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Отказ от доллара

Путин также назвал необратимым процесс дедолларизации хозяйственных связей между странами БРИКС.
«

"Набирает силу объективный необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля", — отметил он.

По словам президента, доля американской валюты в экспортно-импортных операциях между членами союза неуклонно снижается и в прошлом году составила всего лишь 28,7 процента.
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Продовольственные проблемы и зерновая сделка

Глава государства также заявил, что Москва выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросу надежного и бесперебойного обеспечения мировых рынков продовольствием и энергоресурсами. Он добавил, что Россия последовательно наращивает поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в страны Глобального Юга. Кроме того, Москва вносит весомый вклад в укрепление глобальной продовольственной и энергетической безопасности, в решение острых гуманитарных проблем, а также в борьбу с голодом и бедностью в нуждающихся государствах, отметил Путин.
Тем не менее некоторые страны мешают России поставлять зерно и удобрения на мировые рынки, сказал президент.
«
"России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Это отчетливо проявилось при реализации так называемой зерновой сделки, заключенной с участием Секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам", — подчеркнул глава государства.
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Он добавил, что в рамках сделки не было выполнено ни одного обязательства перед Москвой. Речь идет о выводе из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки.
«

"Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались. Препятствовали даже безвозмездной передаче нами заблокированных в европейских портах минеральных удобрений, хотя речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе", — отметил Путин.

Он также заявил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке при реальном выполнении обязательств перед ней.
Что касается стран Африки, то переговоры о поставках зерна на безвозмездной основе близки к завершению, отметил глава государства. Он добавил, что Россия в состоянии заместить украинскую продукцию как на коммерческой основе, так и в виде бесплатной помощи нуждающимся государствам.
Путин также выразил уверенность, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, направленную на углубление контактов между предпринимателями и реализацию новых проектов. В заключение он пригласил бизнесменов из стран союза на Восточный экономический форум, который состоится 10-13 сентября во Владивостоке.
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