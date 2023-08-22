https://ria.ru/20230822/briks-1891595595.html

Путин обратился к участникам делового форума БРИКС

Путин обратился к участникам делового форума БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023

Путин обратился к участникам делового форума БРИКС

Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам делового форума БРИКС. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:26

2023-08-22T19:26

2023-08-22T20:22

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам делового форума БРИКС.Задачи союзаПрезидент отметил, что странам союза сегодня приходится решать сложные задачи. Речь идет об обеспечении постпандемийного восстановления экономик, повышении благосостояния граждан, модернизации промышленности, выстраивании эффективных транспортно-логистических цепочек и стимулировании справедливого трансфера технологий."Решать все эти сложные, комплексные задачи приходится на фоне все более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических, продовольственных рынков, в условиях значительного инфляционного давления, вызванного в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной эмиссии для сглаживания издержек пандемии, что провоцирует накопление частного и государственного долга", — сказал Путин.Торговля и инвестицииГлава государства подчеркнул, что члены БРИКС сотрудничают на принципах равноправия и партнерской поддержки. Он добавил, что за прошедшее десятилетие взаимные капиталовложения стран союза увеличились в шесть раз. Их инвестиции в целом в глобальную экономику выросли в два раза, а совокупный экспорт достиг 20 процентов от общемирового показателя, уточнил президент.В свою очередь, торговый оборот России со странами БРИКС превысил 230 миллиардов долларов. При этом в сложившихся условиях Москва переориентирует транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, включая государства БРИКС, отметил президент. Он также назвал логичным то, что одним из приоритетов сотрудничества "пятерки" в целом стало укрепление взаимосвязанности, создание новых устойчивых транспортных магистралей. Среди флагманских российских проектов Путин отметил Северный морской путь и новый международный транспортный коридор "Север — Юг"."Эти две сквозные артерии призваны обеспечить кратчайшие и наиболее экономически оптимальные торговые пути, связывающие крупные промышленные, сельскохозяйственные и энергетические узлы с потребительскими рынками", — подчеркнул президент.Отказ от доллараПутин также назвал необратимым процесс дедолларизации хозяйственных связей между странами БРИКС."Набирает силу объективный необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля", — отметил он.По словам президента, доля американской валюты в экспортно-импортных операциях между членами союза неуклонно снижается и в прошлом году составила всего лишь 28,7 процента.Продовольственные проблемы и зерновая сделкаГлава государства также заявил, что Москва выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросу надежного и бесперебойного обеспечения мировых рынков продовольствием и энергоресурсами. Он добавил, что Россия последовательно наращивает поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в страны Глобального Юга. Кроме того, Москва вносит весомый вклад в укрепление глобальной продовольственной и энергетической безопасности, в решение острых гуманитарных проблем, а также в борьбу с голодом и бедностью в нуждающихся государствах, отметил Путин.Тем не менее некоторые страны мешают России поставлять зерно и удобрения на мировые рынки, сказал президент."России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Это отчетливо проявилось при реализации так называемой зерновой сделки, заключенной с участием Секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам", — подчеркнул глава государства.Он добавил, что в рамках сделки не было выполнено ни одного обязательства перед Москвой. Речь идет о выводе из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки."Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались. Препятствовали даже безвозмездной передаче нами заблокированных в европейских портах минеральных удобрений, хотя речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе", — отметил Путин.Он также заявил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке при реальном выполнении обязательств перед ней.Что касается стран Африки, то переговоры о поставках зерна на безвозмездной основе близки к завершению, отметил глава государства. Он добавил, что Россия в состоянии заместить украинскую продукцию как на коммерческой основе, так и в виде бесплатной помощи нуждающимся государствам.Путин также выразил уверенность, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, направленную на углубление контактов между предпринимателями и реализацию новых проектов. В заключение он пригласил бизнесменов из стран союза на Восточный экономический форум, который состоится 10-13 сентября во Владивостоке.

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https://ria.ru/20230816/belorussiya-1890336832.html

https://ria.ru/20230807/deklaratsiya-1888688486.html

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Станислав Ванд

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