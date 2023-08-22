https://ria.ru/20230822/briks-1891439216.html

Банк БРИКС рассматривает заявки на членство из 15 стран

Банк БРИКС рассматривает заявки на членство из 15 стран - РИА Новости, 22.08.2023

Банк БРИКС рассматривает заявки на членство из 15 стран

Новый банк развития БРИКС (НБР) рассматривает заявки на членство примерно из 15 стран и, вероятно, сможет одобрить прием четырех или пяти, сообщает издание... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T09:31

2023-08-22T09:31

2023-08-22T09:31

экономика

бразилия

брикс

банк брикс

новый банк развития

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС (НБР) рассматривает заявки на членство примерно из 15 стран и, вероятно, сможет одобрить прием четырех или пяти, сообщает издание Financial Times со ссылкой на главу банка, экс-президента Бразилии Дилму Роуссефф. Как пишет газета, которая взяла интервью у Роуссефф, Новый банк развития, созданный странами БРИКС, "рассматривает заявки на членство примерно из 15 стран и, вероятно, одобрит прием четырех или пяти". При этом отмечается, что Роуссефф отказалась назвать эти страны, но отметила, что приоритетом для НБР является диверсификация своего географического представительства.

https://ria.ru/20230822/briks-1891438656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, бразилия, брикс, банк брикс, новый банк развития