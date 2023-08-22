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Банк БРИКС рассматривает заявки на членство из 15 стран - РИА Новости, 22.08.2023
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09:31 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/briks-1891439216.html
Банк БРИКС рассматривает заявки на членство из 15 стран
Банк БРИКС рассматривает заявки на членство из 15 стран - РИА Новости, 22.08.2023
Банк БРИКС рассматривает заявки на членство из 15 стран
Новый банк развития БРИКС (НБР) рассматривает заявки на членство примерно из 15 стран и, вероятно, сможет одобрить прием четырех или пяти, сообщает издание... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:31
2023-08-22T09:31
экономика
бразилия
брикс
банк брикс
новый банк развития
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС (НБР) рассматривает заявки на членство примерно из 15 стран и, вероятно, сможет одобрить прием четырех или пяти, сообщает издание Financial Times со ссылкой на главу банка, экс-президента Бразилии Дилму Роуссефф. Как пишет газета, которая взяла интервью у Роуссефф, Новый банк развития, созданный странами БРИКС, "рассматривает заявки на членство примерно из 15 стран и, вероятно, одобрит прием четырех или пяти". При этом отмечается, что Роуссефф отказалась назвать эти страны, но отметила, что приоритетом для НБР является диверсификация своего географического представительства.
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экономика, бразилия, брикс, банк брикс, новый банк развития
Экономика, Бразилия, БРИКС, Банк БРИКС, Новый банк развития
Банк БРИКС рассматривает заявки на членство из 15 стран

Банк БРИКС рассматривает заявки на членство 15 стран, может одобрить около пяти

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПодготовка к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге
Подготовка к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Подготовка к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС (НБР) рассматривает заявки на членство примерно из 15 стран и, вероятно, сможет одобрить прием четырех или пяти, сообщает издание Financial Times со ссылкой на главу банка, экс-президента Бразилии Дилму Роуссефф.
Как пишет газета, которая взяла интервью у Роуссефф, Новый банк развития, созданный странами БРИКС, "рассматривает заявки на членство примерно из 15 стран и, вероятно, одобрит прием четырех или пяти".
При этом отмечается, что Роуссефф отказалась назвать эти страны, но отметила, что приоритетом для НБР является диверсификация своего географического представительства.
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