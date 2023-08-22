https://ria.ru/20230822/briks-1891422596.html
Саммит БРИКС предоставит платформу для обсуждения проблем Глобального Юга
Саммит БРИКС предоставит платформу для обсуждения проблем Глобального Юга - РИА Новости, 22.08.2023
Саммит БРИКС предоставит платформу для обсуждения проблем Глобального Юга
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что саммит БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге предоставит платформу для обсуждения проблем Глобального Юга. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T06:10
2023-08-22T06:10
2023-08-22T06:10
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что саммит БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге предоставит платформу для обсуждения проблем Глобального Юга. "Отправляюсь в ЮАР, чтобы принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Я также приму участие в мероприятиях БРИКС "Африка-аутрич" и БРИКС "плюс". Саммит предоставит платформу для обсуждения проблем Глобального Юга и других областей развития", - написал Моди на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа с участием лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
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в мире, йоханнесбург, россия, индия, нарендра моди, брикс, сергей лавров, владимир путин
В мире, Йоханнесбург, Россия, Индия, Нарендра Моди, БРИКС, Сергей Лавров, Владимир Путин
Саммит БРИКС предоставит платформу для обсуждения проблем Глобального Юга
Моди: на саммите БРИКС будет платформа для обсуждения проблем Глобального Юга