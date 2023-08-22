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Российские истребители отогнали от Крыма два разведывательных беспилотника - РИА Новости, 23.08.2023
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22:47 22.08.2023 (обновлено: 00:51 23.08.2023)
https://ria.ru/20230822/bpla-1891621693.html
Российские истребители отогнали от Крыма два разведывательных беспилотника
Российские истребители отогнали от Крыма два разведывательных беспилотника - РИА Новости, 23.08.2023
Российские истребители отогнали от Крыма два разведывательных беспилотника
Российские истребители подняли на перехват двух беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-22T22:47
2023-08-23T00:51
россия
черное море
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские истребители подняли на перехват двух беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.&quot;Двадцать второго августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова&quot;, — уточнили в ведомстве.Для пресечения нарушения границы и противодействия ведению разведки в воздух подняли два истребителя из состава дежурных сил ПВО. В итоге беспилотники изменили курс и покинули район.Это не первый подобный инцидент с иностранными беспилотниками в акватории Черного моря. Так, в марте американский MQ-9 Reaper, направляясь в сторону России, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
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россия, черное море, воздушно-космические силы россии
Россия, Черное море, Воздушно-космические силы России
Российские истребители отогнали от Крыма два разведывательных беспилотника

Истребители ВКС России помешали полету двух БПЛА, проводивших разведку у Крыма

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на перешеек, отделяющий Кояшское озеро от Черного моря
Вид на перешеек, отделяющий Кояшское озеро от Черного моря - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на перешеек, отделяющий Кояшское озеро от Черного моря. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские истребители подняли на перехват двух беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.
«

"Двадцать второго августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова", — уточнили в ведомстве.

Для пресечения нарушения границы и противодействия ведению разведки в воздух подняли два истребителя из состава дежурных сил ПВО.
В итоге беспилотники изменили курс и покинули район.
Это не первый подобный инцидент с иностранными беспилотниками в акватории Черного моря. Так, в марте американский MQ-9 Reaper, направляясь в сторону России, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
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