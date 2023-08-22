Российские истребители отогнали от Крыма два разведывательных беспилотника
Истребители ВКС России помешали полету двух БПЛА, проводивших разведку у Крыма
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на перешеек, отделяющий Кояшское озеро от Черного моря
Вид на перешеек, отделяющий Кояшское озеро от Черного моря. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские истребители подняли на перехват двух беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.
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"Двадцать второго августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова", — уточнили в ведомстве.
Для пресечения нарушения границы и противодействия ведению разведки в воздух подняли два истребителя из состава дежурных сил ПВО.
В итоге беспилотники изменили курс и покинули район.
Это не первый подобный инцидент с иностранными беспилотниками в акватории Черного моря. Так, в марте американский MQ-9 Reaper, направляясь в сторону России, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.