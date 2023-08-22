https://ria.ru/20230822/bpla-1891621693.html

Российские истребители отогнали от Крыма два разведывательных беспилотника

Российские истребители отогнали от Крыма два разведывательных беспилотника - РИА Новости, 23.08.2023

Российские истребители отогнали от Крыма два разведывательных беспилотника

Российские истребители подняли на перехват двух беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-22T22:47

2023-08-22T22:47

2023-08-23T00:51

россия

черное море

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские истребители подняли на перехват двух беспилотников над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны."Двадцать второго августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова", — уточнили в ведомстве.Для пресечения нарушения границы и противодействия ведению разведки в воздух подняли два истребителя из состава дежурных сил ПВО. В итоге беспилотники изменили курс и покинули район.Это не первый подобный инцидент с иностранными беспилотниками в акватории Черного моря. Так, в марте американский MQ-9 Reaper, направляясь в сторону России, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.

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россия

черное море

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россия, черное море, воздушно-космические силы россии