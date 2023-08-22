https://ria.ru/20230822/bpla-1891408530.html
Российские военные пресекли атаку украинских БПЛА около Крыма
Российские военные пресекли атаку украинских БПЛА около Крыма - РИА Новости, 22.08.2023
Российские военные пресекли атаку украинских БПЛА около Крыма
Российские системы РЭБ подавили рядом с Крымом два запущенных Украиной беспилотника, они упали в воду в 40 километрах северо-западнее полуострова, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T00:05
2023-08-22T00:05
2023-08-22T00:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские системы РЭБ подавили рядом с Крымом два запущенных Украиной беспилотника, они упали в воду в 40 километрах северо-западнее полуострова, сообщили в Минобороны России."Двадцать первого августа, около 23.00 мск, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа", - рассказали в ведомстве.Дежурные силы ПВО обнаружили два украинских беспилотника, которые подавили средствам РЭБ. БПЛА, потеряв управление, "потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 километрах северо-западнее полуострова Крым", уточнили в Минобороны.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230820/rostov-1891092553.html
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украина, россия, черное море
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Черное море
Российские военные пресекли атаку украинских БПЛА около Крыма
Системы РЭБ подавили два украинских БПЛА в 40 километрах северо-западнее Крыма