https://ria.ru/20230822/bpla-1891408530.html

Российские военные пресекли атаку украинских БПЛА около Крыма

Российские военные пресекли атаку украинских БПЛА около Крыма - РИА Новости, 22.08.2023

Российские военные пресекли атаку украинских БПЛА около Крыма

Российские системы РЭБ подавили рядом с Крымом два запущенных Украиной беспилотника, они упали в воду в 40 километрах северо-западнее полуострова, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T00:05

2023-08-22T00:05

2023-08-22T00:18

специальная военная операция на украине

украина

россия

черное море

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские системы РЭБ подавили рядом с Крымом два запущенных Украиной беспилотника, они упали в воду в 40 километрах северо-западнее полуострова, сообщили в Минобороны России."Двадцать первого августа, около 23.00 мск, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа", - рассказали в ведомстве.Дежурные силы ПВО обнаружили два украинских беспилотника, которые подавили средствам РЭБ. БПЛА, потеряв управление, "потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 километрах северо-западнее полуострова Крым", уточнили в Минобороны.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230820/rostov-1891092553.html

украина

россия

черное море

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украина, россия, черное море