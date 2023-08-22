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Российские военные пресекли атаку украинских БПЛА около Крыма - РИА Новости, 22.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:05 22.08.2023 (обновлено: 00:18 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/bpla-1891408530.html
Российские военные пресекли атаку украинских БПЛА около Крыма
Российские военные пресекли атаку украинских БПЛА около Крыма - РИА Новости, 22.08.2023
Российские военные пресекли атаку украинских БПЛА около Крыма
Российские системы РЭБ подавили рядом с Крымом два запущенных Украиной беспилотника, они упали в воду в 40 километрах северо-западнее полуострова, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T00:05
2023-08-22T00:18
специальная военная операция на украине
украина
россия
черное море
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские системы РЭБ подавили рядом с Крымом два запущенных Украиной беспилотника, они упали в воду в 40 километрах северо-западнее полуострова, сообщили в Минобороны России."Двадцать первого августа, около 23.00 мск, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа", - рассказали в ведомстве.Дежурные силы ПВО обнаружили два украинских беспилотника, которые подавили средствам РЭБ. БПЛА, потеряв управление, "потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 километрах северо-западнее полуострова Крым", уточнили в Минобороны.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230820/rostov-1891092553.html
украина
россия
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украина, россия, черное море
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Черное море
Российские военные пресекли атаку украинских БПЛА около Крыма

Системы РЭБ подавили два украинских БПЛА в 40 километрах северо-западнее Крыма

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские системы РЭБ подавили рядом с Крымом два запущенных Украиной беспилотника, они упали в воду в 40 километрах северо-западнее полуострова, сообщили в Минобороны России.
"Двадцать первого августа, около 23.00 мск, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа", - рассказали в ведомстве.
Дежурные силы ПВО обнаружили два украинских беспилотника, которые подавили средствам РЭБ. БПЛА, потеряв управление, "потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 километрах северо-западнее полуострова Крым", уточнили в Минобороны.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЧерное море
 
 
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