https://ria.ru/20230822/bespilotniki-1891417425.html
В Подмосковье сбили два беспилотника
В Подмосковье сбили два беспилотника - РИА Новости, 22.08.2023
В Подмосковье сбили два беспилотника
Силы ПВО сбили в районе Часцов Одинцовского района и Красногорска два беспилотника, говорится в сообщении мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T03:34
2023-08-22T03:34
2023-08-22T11:07
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Силы ПВО сбили в районе Часцов Одинцовского района и Красногорска два беспилотника, говорится в сообщении мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале."ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы", - написал он в своем Telegram-канале.Украинские военные регулярно пытаются наносить удары БПЛА по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по столичным объектам 19, 20 и 21 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два аппарата сбили 10 августа.
https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891363880.html
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье сбили два беспилотника
Собянин сообщил о двух сбитых в Подмосковье силами ПВО беспилотниках