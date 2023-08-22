https://ria.ru/20230822/bespilotniki-1891417425.html

В Подмосковье сбили два беспилотника

В Подмосковье сбили два беспилотника - РИА Новости, 22.08.2023

В Подмосковье сбили два беспилотника

Силы ПВО сбили в районе Часцов Одинцовского района и Красногорска два беспилотника, говорится в сообщении мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T03:34

2023-08-22T03:34

2023-08-22T11:07

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Силы ПВО сбили в районе Часцов Одинцовского района и Красногорска два беспилотника, говорится в сообщении мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале."ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы", - написал он в своем Telegram-канале.Украинские военные регулярно пытаются наносить удары БПЛА по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по столичным объектам 19, 20 и 21 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два аппарата сбили 10 августа.

https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891363880.html

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московская область (подмосковье)