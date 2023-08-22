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В Подмосковье сбили два беспилотника - РИА Новости, 22.08.2023
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03:34 22.08.2023 (обновлено: 11:07 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/bespilotniki-1891417425.html
В Подмосковье сбили два беспилотника
В Подмосковье сбили два беспилотника - РИА Новости, 22.08.2023
В Подмосковье сбили два беспилотника
Силы ПВО сбили в районе Часцов Одинцовского района и Красногорска два беспилотника, говорится в сообщении мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T03:34
2023-08-22T11:07
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Силы ПВО сбили в районе Часцов Одинцовского района и Красногорска два беспилотника, говорится в сообщении мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале.&quot;ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы&quot;, - написал он в своем Telegram-канале.Украинские военные регулярно пытаются наносить удары БПЛА по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по столичным объектам 19, 20 и 21 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два аппарата сбили 10 августа.
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье сбили два беспилотника

Собянин сообщил о двух сбитых в Подмосковье силами ПВО беспилотниках

© Фото : Роман Старовойт/TelegramОбломки украинского беспилотника
Обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Обломки украинского беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Силы ПВО сбили в районе Часцов Одинцовского района и Красногорска два беспилотника, говорится в сообщении мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале.
«

"ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы", - написал он в своем Telegram-канале.

Украинские военные регулярно пытаются наносить удары БПЛА по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по столичным объектам 19, 20 и 21 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два аппарата сбили 10 августа.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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