https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891482156.html
Иран представил новый беспилотник
Иран представил новый беспилотник - РИА Новости, 22.08.2023
Иран представил новый беспилотник
Президент Ирана Эбрахим Раиси представил беспилотный летательный аппарат Mohajer-10, обладающий способностью непрерывного полета на протяжении суток на высоте 7 РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:34
2023-08-22T12:34
2023-08-22T12:34
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891481637_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dda16fe1a105582305c2bb7c2525f66e.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси представил беспилотный летательный аппарат Mohajer-10, обладающий способностью непрерывного полета на протяжении суток на высоте 7 километров и радиусом действия 2 тысячи километров, передает агентство Fars. "По случаю Дня оборонной промышленности… Сейед Эбрахим Раиси в ходе осмотра выставки последних достижений этой области промышленности страны представил БПЛА Mohajer-10, обладающий максимальной продолжительностью полета 24 часа на высоте 7000 метров и радиусом действия 2000 километров", – говорится в сообщении. По информации агентства, максимальный запас топлива этого беспилотника составляет 450 литров, максимальная масса груза – 300 килограммов, максимальная скорость – 210 километров в час. Mohajer-10 способен нести различные виды боеприпасов, бомбы Ghaem и Almas, а также оснащен системами радиоэлектронной борьбы и разведки.
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891481637_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_930925bc3d380c34172c3f57a5fb5df9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире
Иран представил новый беспилотник
Раиси представил иранский беспилотник Mohajer-10
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости.
Президент Ирана Эбрахим Раиси представил беспилотный летательный аппарат Mohajer-10, обладающий способностью непрерывного полета на протяжении суток на высоте 7 километров и радиусом действия 2 тысячи километров, передает агентство Fars
.
"По случаю Дня оборонной промышленности… Сейед Эбрахим Раиси в ходе осмотра выставки последних достижений этой области промышленности страны представил БПЛА Mohajer-10, обладающий максимальной продолжительностью полета 24 часа на высоте 7000 метров и радиусом действия 2000 километров", – говорится в сообщении.
По информации агентства, максимальный запас топлива этого беспилотника составляет 450 литров, максимальная масса груза – 300 килограммов, максимальная скорость – 210 километров в час. Mohajer-10 способен нести различные виды боеприпасов, бомбы Ghaem и Almas, а также оснащен системами радиоэлектронной борьбы и разведки.