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Иран представил новый беспилотник - РИА Новости, 22.08.2023
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12:34 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891482156.html
Иран представил новый беспилотник
Иран представил новый беспилотник - РИА Новости, 22.08.2023
Иран представил новый беспилотник
Президент Ирана Эбрахим Раиси представил беспилотный летательный аппарат Mohajer-10, обладающий способностью непрерывного полета на протяжении суток на высоте 7 РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:34
2023-08-22T12:34
иран
в мире
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси представил беспилотный летательный аппарат Mohajer-10, обладающий способностью непрерывного полета на протяжении суток на высоте 7 километров и радиусом действия 2 тысячи километров, передает агентство Fars. "По случаю Дня оборонной промышленности… Сейед Эбрахим Раиси в ходе осмотра выставки последних достижений этой области промышленности страны представил БПЛА Mohajer-10, обладающий максимальной продолжительностью полета 24 часа на высоте 7000 метров и радиусом действия 2000 километров", – говорится в сообщении. По информации агентства, максимальный запас топлива этого беспилотника составляет 450 литров, максимальная масса груза – 300 килограммов, максимальная скорость – 210 километров в час. Mohajer-10 способен нести различные виды боеприпасов, бомбы Ghaem и Almas, а также оснащен системами радиоэлектронной борьбы и разведки.
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иран, в мире
Иран, В мире
Иран представил новый беспилотник

Раиси представил иранский беспилотник Mohajer-10

© Iran's Ministry of Defence Беспилотный летательный аппарат Mohajer-10
Беспилотный летательный аппарат Mohajer-10
© Iran's Ministry of Defence
Беспилотный летательный аппарат Mohajer-10
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси представил беспилотный летательный аппарат Mohajer-10, обладающий способностью непрерывного полета на протяжении суток на высоте 7 километров и радиусом действия 2 тысячи километров, передает агентство Fars.
"По случаю Дня оборонной промышленности… Сейед Эбрахим Раиси в ходе осмотра выставки последних достижений этой области промышленности страны представил БПЛА Mohajer-10, обладающий максимальной продолжительностью полета 24 часа на высоте 7000 метров и радиусом действия 2000 километров", – говорится в сообщении.
По информации агентства, максимальный запас топлива этого беспилотника составляет 450 литров, максимальная масса груза – 300 килограммов, максимальная скорость – 210 километров в час. Mohajer-10 способен нести различные виды боеприпасов, бомбы Ghaem и Almas, а также оснащен системами радиоэлектронной борьбы и разведки.
 
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