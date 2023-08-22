https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891482156.html

Иран представил новый беспилотник

Иран представил новый беспилотник - РИА Новости, 22.08.2023

Иран представил новый беспилотник

Президент Ирана Эбрахим Раиси представил беспилотный летательный аппарат Mohajer-10, обладающий способностью непрерывного полета на протяжении суток на высоте 7 РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:34

2023-08-22T12:34

2023-08-22T12:34

иран

в мире

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси представил беспилотный летательный аппарат Mohajer-10, обладающий способностью непрерывного полета на протяжении суток на высоте 7 километров и радиусом действия 2 тысячи километров, передает агентство Fars. "По случаю Дня оборонной промышленности… Сейед Эбрахим Раиси в ходе осмотра выставки последних достижений этой области промышленности страны представил БПЛА Mohajer-10, обладающий максимальной продолжительностью полета 24 часа на высоте 7000 метров и радиусом действия 2000 километров", – говорится в сообщении. По информации агентства, максимальный запас топлива этого беспилотника составляет 450 литров, максимальная масса груза – 300 килограммов, максимальная скорость – 210 километров в час. Mohajer-10 способен нести различные виды боеприпасов, бомбы Ghaem и Almas, а также оснащен системами радиоэлектронной борьбы и разведки.

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иран, в мире