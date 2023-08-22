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В Подмосковье и Брянской области уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 22.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:40 22.08.2023 (обновлено: 09:06 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417668.html
В Подмосковье и Брянской области уничтожили украинские беспилотники
В Подмосковье и Брянской области уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 22.08.2023
В Подмосковье и Брянской области уничтожили украинские беспилотники
Силы ПВО сбили ночью в Подмосковье два украинских беспилотника, еще два подавили в Брянской области силы РЭБ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T03:40
2023-08-22T09:06
россия
киев
московская область (подмосковье)
специальная военная операция на украине
украина
брянская область
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили ночью в Подмосковье два украинских беспилотника, еще два подавили в Брянской области силы РЭБ, сообщили в Минобороны.&quot;Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами&quot;, — отметили в ведомстве.При инцидентах никто не пострадал, подчеркнули в Минобороны.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила два ударных беспилотника в районе Красногорска и Часцов в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил в своем Telegram-канале, что взрывной волной при падении дрона в Красногорске выбиты окна в многоэтажке, повреждены машины, пострадавших и возгорания нет.Как рассказал корреспондент РИА Новости, в Красногорске поврежден 25-этажный жилой дом, расположенный на Красногорском бульваре. На тротуаре лежат фрагменты беспилотника. На месте работают экстренные службы, территория оцеплена.Украинские военные регулярно пытаются наносить удары БПЛА по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по столичным объектам 19, 20 и 21 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два аппарата сбили 10 августа.
https://ria.ru/20230818/samolet-1890835308.html
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киев
московская область (подмосковье)
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россия, киев, московская область (подмосковье), украина, брянская область
Россия, Киев, Московская область (Подмосковье), Специальная военная операция на Украине, Украина, Брянская область
В Подмосковье и Брянской области уничтожили украинские беспилотники

Минобороны: ПВО и РЭБ пресекли атаку БПЛА в Брянской и Московской областях

© Фото : Telegram-канал губернатора Московской области ВоробьеваСотрудники спецслужб на месте падения беспилотника в Красногорске
Сотрудники спецслужб на месте падения беспилотника в Красногорске - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : Telegram-канал губернатора Московской области Воробьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили ночью в Подмосковье два украинских беспилотника, еще два подавили в Брянской области силы РЭБ, сообщили в Минобороны.
«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами", — отметили в ведомстве.

При инцидентах никто не пострадал, подчеркнули в Минобороны.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила два ударных беспилотника в районе Красногорска и Часцов в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил в своем Telegram-канале, что взрывной волной при падении дрона в Красногорске выбиты окна в многоэтажке, повреждены машины, пострадавших и возгорания нет.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, в Красногорске поврежден 25-этажный жилой дом, расположенный на Красногорском бульваре. На тротуаре лежат фрагменты беспилотника. На месте работают экстренные службы, территория оцеплена.
Украинские военные регулярно пытаются наносить удары БПЛА по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по столичным объектам 19, 20 и 21 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два аппарата сбили 10 августа.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевМосковская область (Подмосковье)УкраинаБрянская область
 
 
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