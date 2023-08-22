https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417517.html

В России создали беспилотник, которому практически не нужен оператор

В России создали беспилотник, которому практически не нужен оператор - РИА Новости, 22.08.2023

В России создали беспилотник, которому практически не нужен оператор

Научно-производственное предприятие "Радар ммс" разработало электрический беспилотник, максимально приспособленный к использованию без оператора, сообщил РИА... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T03:36

2023-08-22T03:36

2023-08-22T03:36

россия

иван анцев

технологии

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Научно-производственное предприятие "Радар ммс" разработало электрический беспилотник, максимально приспособленный к использованию без оператора, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия Иван Анцев. "Новая модель массой 30 килограммов. Работает полтора-два часа в зависимости от условий: зимой незначительная часть энергетики может уйти на термостабилизацию. Максимальная скорость - 90 километров в час, зависит от скорости и условий полёта", - сказал Анцев. По его словам, на базе такого беспилотника можно создавать многофункциональные транспортные системы, способные "в протяжённом моменте времени работать вообще без оператора". Своё состояние беспилотник контролирует самостоятельно за счёт искусственного интеллекта, способного за счёт предиктивной аналитики принять решение вернуться на базу или аварийно приземлиться в случае каких-либо отказов. Предприятие выбрало для этих целей именно электрические беспилотники, потому что они гораздо проще в эксплуатации, их можно заряжать в автоматическом режиме. Кроме того, они имеют существенно больший ресурс за счёт меньшего количества подвижных частей. "Стоит задача максимально уйти от оператора, максимально автоматизировать, тем самым удешевить стоимость той или иной услуги, в этом и суть новой разработки. Электрические беспилотники это позволяют делать", - уточнил Анцев. Предполагается, что зарядка таких беспилотников будет проходить на дронопортах, куда аппараты станут возвращаться после выполнения задач. В тот момент, когда один беспилотник прибыл на дронопорт, другой такой же будет оттуда взлетать для продолжения задач, "то есть получается подобие карусели 24/7", подчеркнул исполнительный директор предприятия.

https://ria.ru/20230822/sistema-1891416215.html

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россия, иван анцев, технологии