https://ria.ru/20230822/bayden-1891421508.html

Байден разошелся со СМИ в описании последствий пожара в своем доме

Байден разошелся со СМИ в описании последствий пожара в своем доме - РИА Новости, 22.08.2023

Байден разошелся со СМИ в описании последствий пожара в своем доме

Президент США Джо Байден в выступлении на Гавайях, куда он прибыл после разрушительных пожаров на острове Мауи, рассказал местным жителям, что почти потерял... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T05:36

2023-08-22T05:36

2023-08-22T10:34

сша

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в выступлении на Гавайях, куда он прибыл после разрушительных пожаров на острове Мауи, рассказал местным жителям, что почти потерял жену, машину и кошку при пожаре 19-летней давности в своем доме, хотя публикации американских СМИ об инциденте 2004 года свидетельствуют лишь о небольшом возгорании на кухне."Молния ударила в дом, в небольшое озеро снаружи дома, повредив проводку…, короче говоря, я почти потерял мою жену, (автомобиль - ред.) Corvette 67-го года и кошку", - заявил американский президент, указав, что речь о пожаре "15-летней давности".Вопреки словам Байдена, американские СМИ сообщали лишь о незначительном возгорании дома сенатора Байдена, это происходило в 2004 году."Молния ударила по дому сенатора Джозефа Байдена, спровоцировав маленький пожар, который ограничился кухней", - указано в сохранившейся публикации агентства Associated Press от 2004 года. Кроме того, в публикации говорилось, что при возгорании дома в штате Делавэр "никто не пострадал", огонь был взят под контроль за 20 минут, а пожарных вызвала сама супруга Джилл.Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 114 погибших. Свыше тысячи человек числятся пропавшими без вести.Байдена критиковали за слишком позднюю публичную реакцию на пожар: президент США впервые высказался по теме почти через неделю, а до этого с улыбкой отказался комментировать рост числа погибших. Кроме того, критику республиканских оппонентов вызвало и то, что во время разгула стихии Байден проводил выходные в своем пляжном доме в штате Делавэр. Байдена, прибывшего на Гавайи после разрушительных пожаров, на пути следования его автоколонны сопровождали люди с плакатами с нецензурной бранью и лозунгами в поддержку экс-президента Дональда Трампа, сообщал пул журналистов Белого дома.

https://ria.ru/20230822/bayden-1891418633.html

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