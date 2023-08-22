https://ria.ru/20230822/bayden-1891418633.html

Байдена на Гавайях встретили плакатами с нецензурной бранью

Байдена на Гавайях встретили плакатами с нецензурной бранью - РИА Новости, 22.08.2023

Байдена на Гавайях встретили плакатами с нецензурной бранью

Президента США Джо Байдена, прибывшего на Гавайи после разрушительных пожаров, на пути следования его автоколонны сопровождали люди с плакатами с нецензурной... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T04:09

2023-08-22T04:09

2023-08-22T10:23

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президента США Джо Байдена, прибывшего на Гавайи после разрушительных пожаров, на пути следования его автоколонны сопровождали люди с плакатами с нецензурной бранью и лозунгами в поддержку экс-президента Дональда Трампа, сообщает пул журналистов Белого дома. "На протяжении поездки некоторые люди держали плакаты с надписями "Трамп победил" и "к черту Байдена", - передает пресс-пул. Отмечается, что автоколонна с президентом и его сопровождением на пути следования проезжала мимо сожженных блоков домов, внутри которых можно различить искореженные металлические предметы, включая рамы кроватей, блоки кондиционеров и обугленные стиральные машины. Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 114 погибших. Байдена критиковали за слишком позднюю публичную реакцию на пожар: президент США впервые высказался по теме почти через неделю, а до этого с улыбкой отказался комментировать рост числа погибших. Кроме того, критику республиканских оппонентов вызвало и то, что во время разгула стихии Байден проводил выходные в своем пляжном доме в штате Делавэр.

https://ria.ru/20230821/bayden-1891236049.html

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гавайи, сша, делавэр, джо байден, дональд трамп, в мире