https://ria.ru/20230822/bayden-1891414261.html

СМИ: прибывшего на Гавайи Байдена встретили акцией протеста

СМИ: прибывшего на Гавайи Байдена встретили акцией протеста - РИА Новости, 22.08.2023

СМИ: прибывшего на Гавайи Байдена встретили акцией протеста

Президента США Джо Байдена, прибывшего на пострадавшие от пожаров Гавайские острова, у аэропорта встретили протестующие, сообщает местный портал News Now. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T02:21

2023-08-22T02:21

2023-08-22T10:14

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президента США Джо Байдена, прибывшего на пострадавшие от пожаров Гавайские острова, у аэропорта встретили протестующие, сообщает местный портал News Now. Как отмечает портал, на перекрестке напротив аэропорта, куда прибыл Байден, собрались несколько десятков человек, в руках у них были плакаты "слишком поздно", "следовало приехать раньше", "действия говорят громче слов". Байден после приземления пересел на борт вертолета, на котором совершил облет острова, следует из трансляции местных телеканалов. Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи, расположенном в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 114 погибших. Байдена критиковали за слишком позднюю публичную реакцию на пожар: президент США впервые высказался по теме почти через неделю, а до этого с улыбкой отказался комментировать рост числа погибших. Кроме того, критику республиканских оппонентов вызвало и то, что во время разгула стихии Байден проводил выходные в своем пляжном доме в штате Делавэр.

https://ria.ru/20230821/bayden-1891236049.html

https://ria.ru/20230818/ekonomika-1890808444.html

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сша, гавайи, делавэр, джо байден, в мире