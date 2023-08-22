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СМИ: прибывшего на Гавайи Байдена встретили акцией протеста - РИА Новости, 22.08.2023
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02:21 22.08.2023 (обновлено: 10:14 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/bayden-1891414261.html
СМИ: прибывшего на Гавайи Байдена встретили акцией протеста
СМИ: прибывшего на Гавайи Байдена встретили акцией протеста - РИА Новости, 22.08.2023
СМИ: прибывшего на Гавайи Байдена встретили акцией протеста
Президента США Джо Байдена, прибывшего на пострадавшие от пожаров Гавайские острова, у аэропорта встретили протестующие, сообщает местный портал News Now. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T02:21
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сша
гавайи
делавэр
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президента США Джо Байдена, прибывшего на пострадавшие от пожаров Гавайские острова, у аэропорта встретили протестующие, сообщает местный портал News Now. Как отмечает портал, на перекрестке напротив аэропорта, куда прибыл Байден, собрались несколько десятков человек, в руках у них были плакаты "слишком поздно", "следовало приехать раньше", "действия говорят громче слов". Байден после приземления пересел на борт вертолета, на котором совершил облет острова, следует из трансляции местных телеканалов. Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи, расположенном в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 114 погибших. Байдена критиковали за слишком позднюю публичную реакцию на пожар: президент США впервые высказался по теме почти через неделю, а до этого с улыбкой отказался комментировать рост числа погибших. Кроме того, критику республиканских оппонентов вызвало и то, что во время разгула стихии Байден проводил выходные в своем пляжном доме в штате Делавэр.
https://ria.ru/20230821/bayden-1891236049.html
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сша, гавайи, делавэр, джо байден, в мире
США, Гавайи, Делавэр, Джо Байден, В мире
СМИ: прибывшего на Гавайи Байдена встретили акцией протеста

NN: прибывшего на Гавайи Байдена у аэропорта встретили десятки протестующих

© AFP 2023 / MANDEL NGANПрезидент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден после прибытия в аэропорт Кахулуи на острове Мауи. 21 августа 2023
Президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден после прибытия в аэропорт Кахулуи на острове Мауи. 21 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден после прибытия в аэропорт Кахулуи на острове Мауи. 21 августа 2023
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президента США Джо Байдена, прибывшего на пострадавшие от пожаров Гавайские острова, у аэропорта встретили протестующие, сообщает местный портал News Now.
Как отмечает портал, на перекрестке напротив аэропорта, куда прибыл Байден, собрались несколько десятков человек, в руках у них были плакаты "слишком поздно", "следовало приехать раньше", "действия говорят громче слов".
Последствия пожаров на Гавайях - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В США Байдена раскритиковали из-за отдыха на пляже
Вчера, 11:43
Байден после приземления пересел на борт вертолета, на котором совершил облет острова, следует из трансляции местных телеканалов.
Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи, расположенном в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 114 погибших.
Байдена критиковали за слишком позднюю публичную реакцию на пожар: президент США впервые высказался по теме почти через неделю, а до этого с улыбкой отказался комментировать рост числа погибших. Кроме того, критику республиканских оппонентов вызвало и то, что во время разгула стихии Байден проводил выходные в своем пляжном доме в штате Делавэр.
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