https://ria.ru/20230822/banki-1891581881.html
Путин призвал банки поддерживать проекты отраслей экономики
Путин призвал банки поддерживать проекты отраслей экономики - РИА Новости, 22.08.2023
Путин призвал банки поддерживать проекты отраслей экономики
Инициативы по созданию проектов, обеспечивающих технологический суверенитет и структурную адаптацию российской экономики, должны получать дополнительную... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:36
2023-08-22T18:36
2023-08-22T18:36
экономика
технологии
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Инициативы по созданию проектов, обеспечивающих технологический суверенитет и структурную адаптацию российской экономики, должны получать дополнительную поддержку со стороны банков, сообщил президент России Владимир Путин. "Известно, что Банк России вместе с правительством подготовили программу, которая стимулирует финансирование проектов технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики, включая такие отрасли и сектора как машиностроение, микроэлектроника, медицинская и фармацевтическая промышленность и некоторые другие. Подчеркну, эти инициативы должны получить дополнительную поддержку со стороны банков и наших институтов развития", - сказал Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Путин: "Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира"
Путин: "Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира"
2023-08-22T18:36
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), видео
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин призвал банки поддерживать проекты отраслей экономики
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Инициативы по созданию проектов, обеспечивающих технологический суверенитет и структурную адаптацию российской экономики, должны получать дополнительную поддержку со стороны банков, сообщил президент России Владимир Путин.
2023-08-22T18:36
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PT0M39S
Путин призвал банки поддерживать проекты отраслей экономики
Путин: инициативы отраслей российской экономики должны поддерживаться банками