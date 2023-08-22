https://ria.ru/20230822/banki-1891581881.html

Путин призвал банки поддерживать проекты отраслей экономики

Путин призвал банки поддерживать проекты отраслей экономики - РИА Новости, 22.08.2023

Путин призвал банки поддерживать проекты отраслей экономики

Инициативы по созданию проектов, обеспечивающих технологический суверенитет и структурную адаптацию российской экономики, должны получать дополнительную... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:36

2023-08-22T18:36

2023-08-22T18:36

экономика

технологии

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Инициативы по созданию проектов, обеспечивающих технологический суверенитет и структурную адаптацию российской экономики, должны получать дополнительную поддержку со стороны банков, сообщил президент России Владимир Путин. "Известно, что Банк России вместе с правительством подготовили программу, которая стимулирует финансирование проектов технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики, включая такие отрасли и сектора как машиностроение, микроэлектроника, медицинская и фармацевтическая промышленность и некоторые другие. Подчеркну, эти инициативы должны получить дополнительную поддержку со стороны банков и наших институтов развития", - сказал Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира" Путин: "Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира" 2023-08-22T18:36 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), видео